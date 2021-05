Skyrim, giocatore resta da solo dopo aver ucciso tutti gli NPC

Quando i fan si innamorano particolarmente di un gioco, capita spesso che cerchino di affrontare nuove sfide per allungare la rigiocabilità: naturalmente, anche Skyrim non poteva essere esente da questo ragionamento.

The Elder Scrolls V Skyrim è sicuramente il titolo più conosciuto della saga e particolarmente apprezzato non solo per il suo ampio supporto alle mod, ma anche per l’elevata rigiocabilità che esso è in grado di offrire.

I fan sono infatti riusciti a personalizzare l’ultima avventura di The Elder Scrolls in modi completamente unici: è stato anche celebrato il lancio di Resident Evil Village, facendo in modo che l’iconica Lady Dimitrescu terrorizzasse anche Skyrim.

Un’aggiunta sicuramente più simpatica è invece l’inserimento di Shirley Curry, più conosciuta sul web come la «Nonna di YouTube», all’interno di Skyrim come compagna.

Un giocatore ha ucciso ogni singolo essere vivente di Skyrim.

Come riportato da Kotaku, un giocatore nelle scorse ore ha invece sfruttato alcune mod per accedere ad ulteriori aree del gioco, al fine di compiere un’impresa decisamente interessante: uccidere ogni singolo NPC e creatura vivente di Skyrim.

L’obiettivo era quindi quello di ritrovarsi, alla fine di questa particolare sfida, in una landa desolata dove l’unico essere vivente ancora in grado di respirare fosse proprio il giocatore stesso.

Il contatore di morti è sicuramente impressionante, ma anche spaventoso: sono stati infatti uccisi 2201 personaggi ed oltre 2400 creature del gioco.

L’utente Reddit jaeinskyrim, autore di questa singolare impresa, ha poi commentato che finalmente «È finita. Sono da solo su Skyrim».

Una foto che ritrae la grande 'impresa'.

Tecnicamente, molti personaggi potranno ancora respawnare, ma perché questo succeda l’utente dovrà lasciare l’area ed attendere diversi giorni in-game.

Se invece sceglierà di rimanere nell’area che ha appena deciso di «ripulire» per intero, il giocatore potrà ora godersi i frutti del suo lavoro ed avere una vita completamente solitaria.

Nel caso non vogliate ripetere anche voi quest’impresa, non ce la sentiamo di biasimarvi e preferiamo segnalarvi una mod che vi permetterà, finalmente, di accarezzare i cani.

Per gli amanti dell’esplorazione, potreste invece prendere in considerazione un’ulteriore aggiunta che permette di attraversare una provincia inedita di Tamriel.

Una modifica che avrebbe dovuto rendere Riften più rigogliosamente «verde» l’ha invece trasformata, per errore, in una divertentissima città di formaggio.