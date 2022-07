Skyrim: qual è il significato del leggendario logo del gioco?

Skyrim è sicuramente uno di quei giochi di ruolo entrati di diritto nella leggenda, visto e considerato che ad oltre dieci dall’uscita ancora se ne parla.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon a prezzo davvero ottimo) è infatti ancora al centro di scoperte e curiosità di ogni genere, spesso inedite agli occhi dei giocatori.

In attesa dell’arrivo di Skyrim Together Reborn, in grado di supportare un gameplay cooperativo con ben 5 giocatori nella stessa partita, qualcuno ha infatti deciso di rispondere a uno dei quesiti cardine del gioco.

Come riportato da Game Rant, è stata infatti spiegata l’origine dell’iconico logo di Skyrim, un marchio ormai entrato nella leggenda.

L’elegante stemma del drago d’argento è apparso anche in altri titoli di della serie di The Elder Scrolls nel corso degli anni, in quanto è il simbolo principale della fazione Imperiale.

Noto come ‘Sigillo di Akatosh‘, questo simbolo rappresenta la forza imperitura dell’Impero e la sua capacità di resistere al passare del tempo, ed è quindi modellato su Akatosh, il padre degli dei drago nonché Dio del Tempo.

Ampiamente considerato il primo dio ad essersi formato nel Luogo del Principio, all’inizio di ogni cosa, Akatosh è l’essere più elevato del pantheon dei Divini. Venerato in tutta Tamriel, Akatosh si trova in una varietà di religioni diverse, in una forma o nell’altra.

Solo alcune civiltà, come i Dunmer e gli Argoniani, non riconoscono un Dio del Tempo nelle loro religioni: poiché Akatosh rappresenta il potere e la forza supremi, è naturale che gli Imperiali abbiano deciso di adottare il drago come simbolo distintivo, e il nome scelto implica che l’Impero è stato benedetto da Akatosh stesso.

Il Sigillo di Akatosh si trova in tutta Tamriel, soprattutto nei luoghi di culto: a Cyrodiil, nella città di Kvatch, il Sigillo si trova in diverse cappelle e nel Tempio dell’Unico nella capitale della Città Imperiale.

A Skyrim, nella città di Solitude, il Sigillo si trova nel Tempio dei Divini, dove si erge un Santuario di Akatosh, il quale può essere visto anche in tutti gli accampamenti imperiali, spesso decorando portali e sale e fungendo da costante promemoria della forza e del potere senza rivali dell’Impero.

Akatosh è spesso rappresentato anche da un altro simbolo, che raffigura una clessidra. Sebbene entrambi i simboli rappresentino il Dio Drago, il Sigillo Imperiale è tecnicamente più una rappresentazione di Talos, il fondatore dell’Impero Septim, che fu il primo a ricevere il potere del Dragonborn da Akatosh.

Quindi, piuttosto che essere una semplice rappresentazione del drago, il Sigillo di Akatosh è un simbolo di diritto di nascita, atto a rappresentare la dinastia Septim.

Parlando d’altro, la nebbia di Silent Hill è diventata protagonista di un glitch di Skyrim tanto terrificante quanto strano da vedere.

Ma non solo: da un po’ sono stati rilasciati nuovi pacchetti di texture 8K e 4K per The Elder Scrolls V Skyrim, in grado di renderlo più bello da vedere.