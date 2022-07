Silent Hill «rivive» in Skyrim, e il risultato è inquietante

Skyrim è il capolavoro realizzato da Bethesda che, nonostante gli anni sul groppone, continua a essere preso di mira dai fan di tutto il mondo.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon a prezzo conveniente) è infatti da sempre funestato da bug di ogni genere, spesso piuttosto divertenti da vedere.

Basti pensare a quell’esilarante glitch di Skyrim che vede una Guardia di Windhelm nuotare con grazia nell’aria, senza troppi problemi o pensieri di sorta.

Oppure l’ennesimo bug che genera una situazione esilarante che ancora oggi ci piega in due dalle risate, per davvero. Ora, però, un altro glitch ha letteralmente trasformato il gioco in un horror ben noto ai fan.

Come riportato anche da Game Rant, la nebbia di Silent Hill è diventata protagonista di un glitch di Skyrim tanto terrificante quanto strano da vedere.

Come saprete, il gioco ha molte condizioni meteorologiche che possono verificarsi nel suo mondo aperto, ma in questo caso la visibilità è stata compromessa in parte a causa di un bug.

Come condiviso dall’utente Reddit MildlyAngryGuy, le condizioni di nebbia naturali del gioco si sono combinate con un bug del filtro, causando una grave mancanza di visibilità che impedisce di vedere alcunché.

Anche i PNG sono quasi del tutto invisibili, cosa questa che aumenta ulteriormente il senso di paura e isolamento, proprio come nel classico Konami.

Restando in tema, in tempi non sospetti sono stati rilasciati nuovi pacchetti di texture 8K e 4K per The Elder Scrolls V Skyrim, in grado di renderlo ancora più bello da vedere.

Senza contare anche l’arrivo di Skyrim Together Reborn, in grado di supportare un gameplay cooperativo con ben5 giocatori nella stessa partita.

Parlando invece della classica saga horror di Konami, il team dietro il progetto Enhanced Edition di Silent Hill 2 ha da poco rilasciato un nuovissimo aggiornamento dedicato al gioco.