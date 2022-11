Skyrim in Unreal Engine 5 non vi farà rimpiangere l’assenza di TES 6

Skyrim è senza ombra di dubbio uno dei giochi di ruolo fantasy più amati di sempre, tanto che i fan amano ancora trasformarlo e renderlo next-gen in ogni suo aspetto.

Il quinto capitolo del franchise di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un gioco da anni preso di mira dai modder, e non solo.

Alcune di queste modo sono infatti in grado di aggiungere vere e proprie feature mancanti nel gioco originale, cosa non da poco considerando gli 11 anni dall’uscita originale.

Ora, considerando che il prossimo e atteso The Elder Scrolls VI sarebbe ancora in pre-produzione, qualcuno ha ben pensato di realizzare una versione di Skyrim in Unreal Engine 5.

Come riportato anche da DSO Gaming, l’utente YouTube Leo Torres ha condiviso un nuovo video, il quale mostra Dawnstar di The Elder Scrolls V Skyrim in Unreal Engine 5.

Questa sequenza utilizza sia Nanite che Lumen e può darci un’idea di come potrebbe essere un gioco alla Skyrim con l’ultimo e potente motore grafico di Epic.

Entrando nei dettagli, la maggior parte della neve che vediamo nell’ambientazione è completamente in 3D ed è stata generata proceduralmente in Blender.

Il modder ha anche utilizzato un mix di Quixel Megascan, asset di terze parti e asset personalizzati modellati e texturizzati, oltre al fatto che questa sorprendente tech demo è dotata di nuvole volumetriche e nebbia.

Torres ha dichiarato che la sequenza dira a 40-45 fotogrammi al secondo con il preset ‘High’, il tutto su una NVIDIA GeForce RTX 3060 con risoluzione dinamica. Insomma, uno spettacolo vero.

Restando in tema, alcuni mesi fa Digital Dreams ha condiviso un video che mostra The Elder Scrolls V Skyrim con oltre 1500 mod, come parte del progetto Elysium Remastered.

Per concludere, se volete rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità relative a The Elder Scrolls VI, non dovete fare altro che recuperare il nostro ricco recap.