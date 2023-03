Skyrim ha ora due cose in comune con The Witcher 3, grazie ai fan

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo d’azione fantasy più apprezzati di sempre, visto e considerato anche che i fan continuano a dare vita a mod realmente sorprendenti, come quella legata alle voci dei protagonisti di The Witcher 3 Wild Hunt.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è un titolo da sempre bersaglio dei modder, i quali sono stati spesso in grado anche di trasformarlo in maniera realmente sorprendente.

C’è chi infatti ha condiviso un filmato del classico Bethesda moddato a dovere, mostrando un combattimento che ricorda i classici soulslike di From.

Oppure, un altro appassionato ha immaginato il mondo di Skyrim come fosse stato colpito da un terribile disastro alla The Last of Us. Ora, però, qualcuno ha deciso di innestare le voci di Geralt e Ciri all’interno del gioco.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder “FearTcb” ha rilasciato due mod di voice over per Skyrim Special Edition che permetteranno al vostro personaggio di parlare con le voci di Geralt o Ciri.

Queste mod sono basate sulla Dragonborn Voice Over Mod e necessitano di quest’ultima per funzionare correttamente. Se non l’avete installata, quindi, le altre mod vocali di The Witcher 3 non funzioneranno.

Potete scaricare la Geralt Mod da questo indirizzo e la Ciri Mod da questo link, in forma gratuita. Qui sotto trovate anche un video che mostra la mod di Cirilla in azione. Si tratta di due aggiunte molto interessanti, che consigliamo vivamente di scaricare a tutti i fan delle avventure dello Strigo e non solo.

Restando in tema, da alcune settimane c’è anche una nuova mod per Skyrim che piacerà a coloro che amano rubare, in quanto espande le missioni per la Gilda dei Ladri.

Ma non solo: diversi mesi fa qualcuno ha trasformato Skyrim in uno sparatutto in terza persona a base di zombie, per risultato davvero fuori di testa.