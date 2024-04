Skyrim, la missione più deludente del gioco è ora più bella

Skyrim è un gioco che i fan continuano a supportare in ogni modo, specie con mod più o meno meritevoli di attenzione.

Il fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è infatti preso di mira dagli appassionati con regolarità assoluta.

Basti pensare che di recente un giocatore è riuscito a migliorare così tanto la grafica di Skyrim al punto da renderlo un gioco che non sfigura nel 2024.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, i modder "TheOscar0" e "JaySerpa" hanno rilasciato una nuova mod per Skyrim Special Edition che mira a espandere e rivedere la missione Infiltrazione.

Come suggerisce il titolo, questa mod espanderà e migliorerà la missione del gioco.

Secondo i modder, Infiltrazione era una delle missioni più deludenti di Skyrim. Per questo motivo, per sistemare le cose, i modder l'hanno ampliata.

Inoltre, hanno cercato di rimanere fedeli alla storia e al materiale di partenza del gioco.

La mod presenta anche PNG completamente doppiati e non solo, visto che promette di offrire la massima possibilità decisionale al giocatore.

Infine, questa mod ripristinerà i contenuti che erano stati tagliati dalla missione originale (questa volta dovrete infiltrarvi nel castello).

Nel complesso, si tratta di un'ottima "seconda vita" per la missione Infiltrazione. Per questo motivo, vi consigliamo di scaricarla gratuitamente da questo indirizzo.

Ad ogni modo, tutto ciò dimostra ancora una volta quanto il quinto capitolo della serie di The Elder Scrolls sia ancora molto giocato a tanti anni dalla sua uscita.

Del resto, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato di recente votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda.

Restando in argomento, un'altra mod sempre dedicata a The Elder Scrolls V: Skyrim è "Midwood Isle", ricca di missioni e disponibile in forma gratuita: trovate qui tutti i dettagli.