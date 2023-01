Skyrim, nuove quest per la Gilda dei Ladri sono il regalo dei fan per il 2023

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo più imponenti di sempre, visto che i fan continuano a riempirlo di contenuti grazie a mod e simili.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un gioco molto amato, tanto da avere ancora gli occhi addosso a moltissimi anni dalla release.

Basti pensare che tra i fan di Skyrim troviamo persino uno come Tuomas Holopainen, ovvero la mente e il tastierista dei Nightwish, lo ha consacrato come il top di sempre.

Ora, come riportato anche da Game Rant. una enorme mod di Skyrim espande la questline della Gilda dei Ladri, per un risultato realmente sorprendente.

C’è una nuova mod per Skyrim che piacerà a coloro che amano rubare, in quanto espande le missioni per la Gilda dei Ladri, aggiungendo persino una sottotrama romantica per una delle figure più note della gilda.

L’utente di Nexus Mods Elizabeth Jackson Hall ha infatti creato ‘Brynjolf and the Riften Guild – Birthright‘, una mod piuttosto ambiziosa che offre un bel po’ di chicche giocabili.

Il progetto è descritto come una “coinvolgente continuazione della Gilda”, mentre la versione vanilla termina prima, portando il giocatore attraverso le cripte Forsworn e le rovine Dwemer, con migliaia di nuove linee di dialogo.

Come accennato poco sopra, grazie alla mod è persino possibile sposare Brynjolf, ovvero il secondo in comando della Gilda.

I giocatori possono in ogni caso iniziare altre missioni in questa mod parlando semplicmente con gli altri membri della Gilda, come Delvin.

Insomma, altre ore di gioco garantite, che male non è: se ci state facendo un pensierino e volete iniziare il 2023 solcando nuovamente le terre di Tamriel, cliccate qui.

Non è la prima volta che i fan espandono il gioco: basti pensare infatti alla Whiterun Dragonsreach Expansion (rigorosamente non ufficiale), la quale ha aggiunto una nuova area esplorabile.

Senza contare anche l’ultimo DLC di Skyrim creato dai fan e chiamato The Isles of Teia, il quale aggiunge ben sei isole principali al titolo.