Skyrim in Unreal Engine non ci fa rimpiangere The Elder Scrolls 6

Skyrim è un gioco che i fan continuano a venerare, tanto che qualcuno ha dato vita a una versione in Unreal Engine 5 realmente sorprendente.

Il classico fantasy Bethesda (avvistabile ancora su Amazon), è infatti ancora giocato da migliaia di persone.

Di recente un giocatore è riuscito a migliorare così tanto la grafica di Skyrim al punto da renderlo un gioco degno del 2024.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno è andato ancora oltre, realizzando un piccolo miracolo in UE5.

Leo Torres ha condiviso un video che mostra la città di Falkreath di The Elder Scrolls V: Skyrim in Unreal Engine 5 in una scala realistica e accurata.

Questo filmato vi darà un'idea di come potrebbe essere un TES di nuova generazione, il che non è per niente male.

L'artista ha renderizzato questa scena in Unreal Engine 5.3.2 su una NVIDIA GeForce RTX 3090.

Torres ha utilizzato un mix di modelli di terze parti e risorse personalizzate modellate in Blender per creare questo ambiente.

Per tutti i modelli e il fogliame è stato utilizzato anche Nanite. Inoltre, l'artista ha sfruttato l'hardware Lumen per l'illuminazione globale e i riflessi. Infine, per smussare i bordi, Torres ha utilizzato NVIDIA DLAA.

Come vedete dal video poco sopra, questa ricreazione è assolutamente sbalorditiva. Il filmato inizia con un flythrough cinematografico e termina con un walkthrough in prima persona.

Se The Elder Scrolls 6 fosse all'altezza di queste immagini non avremmo nulla di cui lamentarci, anche se ci auguriamo che possa essere persino migliore.

Ad ogni modo, tutto ciò dimostra ancora una volta quanto il quinto capitolo della serie di The Elder Scrolls sia ancora molto giocato ad anni dalla sua uscita.

Del resto, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato di recente votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda.

Restando in argomento, i fan sono convinti che il prossimo The Elder Scrolls 6 si farà attendere almeno fino al 2026, o al 2027 nella peggiore delle ipotesi.