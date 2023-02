Skyrim ha ora una cosa in comune con The Last of Us, grazie ai fan

Skyrim è senza uno dei giochi di ruolo più apprezzati di tutti i tempi, visto anche che i fan continuano a dare vita a mod realmente sorprendenti, come questa in grado di rimuovere tutta l’umanità dal mondo, letteralmente.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è un titolo da sempre mira dei modder, spesso in grado anche di trasformarlo in maniera netta e decisa.

Basti pensare al fan di Skyrim che di recente ha condiviso un filmato del gioco moddato, mostrando un combattimento che ricorda i classici souls di FromSoftware.

Ora, come riportato anche da The Gamer, un altro appassionato ha immaginato il mondo di Skyrim come fosse stato colpito da un terribile disastro ecologico.

Immaginate infatti una catastrofe davvero grave, in grado di fare letteralmente sparire la razza umana, la quale si sarebbe lasciata dietro solo città ed edifici abbandonati e in rovina. Ora, tutto ciò è diventato reale in Skyrim, perché sì.

La mod “Alternate Skyrim” del modder Scrabbulor mostra una Skyrim distrutta, per lo più vuota, con città dilaniate, all’interno delle quali rimangono solo non morti, creature e animali.

Ogni città, paese e insediamento è stato svuotato al punto che difficilmente incontrerete altra anima viva. Se state pensando a una versione Skyrim di The Last of Us, forse non siete così lontani dalla verità.

Se ci state facendo un pensierino, potete scaricare la mod in questione – ovviamente in forma totalmente gratuita – cliccando a questo indirizzo.

