Skyrim diventa un soulslike, giocabile, ed Elden Ring trema

Skyrim è senza uno dei giochi di ruolo più amati di tutti i tempi, tanto che i fan continuano a dare vita a mod realmente sorprendenti, come quella in grado di trasformare il classico in un vero e proprio soulslike alla Elden Ring.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è un titolo apprezzato da generazioni, tanto da dare adito ad aggiunte talvolta realmente sorprendenti.

Mentre fan che si dilettano in creazioni stupende, altri hanno deciso di trasformare letteralmente il gameplay, rendendolo davvero simile a quello di un Dark Souls.

Come riportato anche da Game Rant, un fan di Skyrim ha condiviso un filmato del gioco moddato, mostrando un combattimento che ricorda i classici souls di FromSoftware.

Un fan di Skyrim ha infatti deciso di modificare l’ormai preistorico sistema di combattimento del gioco base, che purtroppo comincia a sentire il peso degli anni.

Il video postato dal Redditor ‘movefastdontbeslow’ è incredibile e fa sembrare Skyrim come se fosse uscito nel 2023, in perfetto stile soulslike.

Nella clip, che trovate poco sotto, vediamo il giocatore combattere contro un orco e rotola via dai suoi attacchi con un tempismo perfetto, dando allo scontro un ulteriore livello di complessità che lo fa assomigliare a un Dark Souls qualsiasi.

Nei commenti, l’utente ha spiegato quali mod ha utilizzato per ricreare un gameplay simile a quello dei souls: la principale è la DMCO dodge framework, che aggiunge il sistema di schivata a tempo, supportato dalla mod Infinity Dodge Animations e dalla MCO ER Spear Animation.

Il fan ha pubblicato l’elenco completo delle mod nel thread che trovate poco sopra, che comprende oltre 900 modifiche in totale e mostra come queste possano lavorare in armonia per creare un ottimo risultato complessivo.

Del resto, tra i fan del classico Bethesda troviamo persino uno come Tuomas Holopainen, ossia la mente e il tastierista dei celebri Nightwish, quindi qualcosa vorrà pur dire.

Restando in tema, i fan di Skyrim stanno anche discutendo su quale sia la città migliore del gioco, tanto che le risposte sorprendono.