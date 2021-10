Skyrim, gli Argoniani sono dei pessimi investigatori? Sembra proprio di sì

L’11 novembre The Elder Scrolls V Skyrim tornerà in una nuova Anniversary Edition, e per ingannare l’attesa i fan continuano a scovare interessanti dettagli nelle vecchie versioni.

Mentre The Elder Scrolls VI appare sempre più lontano, il quinto episodio della fortunata serie targata Bethesda offre ancora parecchi motivi per essere giocato e rigiocato.

I dungeon del titolo sono ricchi di trappole che possono uccidervi con un solo colpo, ma sapevate che possono darvi una mano a liberarvi di alcuni pericolosi nemici?

Se sappiamo che, a dieci anni dal lancio, le guardie continuano a essere folli come il primo giorno (se non peggio) adesso un fan ha scoperto che un altro personaggio non è esattamente lungimirante.

Si tratta di Gulum-Ei, uno scaricatore di porto argoniano responsabile di gestire le spedizioni in arrivo e in partenza da Solitude.

Un giocatore di Skyrim ha avuto la brillante idea di uccidere una Guardia proprio davanti agli occhi di Gulum-Ei, che ha reagito in modo del tutto inaspettato.

Quanto avvenuto è stato catturato in questo video apparso su Reddit, che non mancherà di farvi porre qualche domanda sulle (scarse) doti investigative dell’argoniano:

Dopo aver assistito al brutale omicidio della Guardia, Gulum-Ei si dirige verso il giocatore e afferma con convinzione di essere pronto a «trovare il responsabile» dell’aggressione mortale.

Intenzionato a rispettare quanto appena affermato, l’argoniano finirà per allontanarsi dal porto guardandosi intorno alla disperata ricerca di un colpevole.

Dopo aver visto il video, un utente di Reddit ha citato la missione in questione, commentando che «sembrava una missione stealth a tutti gli effetti, ma ricordo di essere rimasto terribilmente deluso dopo aver scoperto che un approccio simile poteva tranquillamente essere sostituito da una carneficina a tutti gli effetti senza incorrere in alcuna punizione».

A tenere compagnia a Gulum-Ei ci sono le Guardie Cittadine, recentemente esibitesi in una performance non esattamente esaltante, che le ha portate ad arrestare un animale.

L’IA non è mai stata il fiore all’occhiello del gioco. A dieci anni dal lancio alcuni difetti si notano di più rispetto al passato, ma possono ancora strappare qualche sana risata.

Se amate Skyrim e vi piacerebbe mettere le mani su uno degli oggetti del gioco in versione reale, sappiate che adesso è possibile (e dovete ringraziare un fan).