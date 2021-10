Skyrim, le trappole nei dungeon non funzionano solo contro il giocatore

The Elder Scrolls V Skyrim, nonostante gli anni sul groppone, continua a riservare tante sorprese, alcune delle quali realmente sorprendenti.

Il quinto episodio della serie di RPG fantasy targata Bethesda è ancora sulla cresta dell’onda, specie per il fatto che l’11 novembre prossimo sarà il turno dell’Anniversary Edition.

Del resto, parliamo di un gioco così ricco e sfaccettato che uno degli oggetti più iconici è stato fedelmente riprodotto da un fan fin nei minimi dettagli.

Del resto, sulle pagine di SpazioGames abbiamo incluso Skyrim nella nostra classifica dei migliori open world, pubblicata alcune settimane fa.

Ora, come riportato su Reddit, un giocatore è incappato in una curiosa scoperta, che molti utenti probabilmente già conoscevano tempo.

Com’è possibile notare dalla breve clip sottostante, alcune trappole presenti dei vari dungeon di Skyrim sembrano essere letali non solo per il giocatore, ma anche per i vari nemici e avversari che popolano gli oscuri labirinti.

Ecco quindi che un pericolo marchingegno (una grata con tanto di punte acuminate) è in grado di spazzare via, con un solo colpo, un indomito Drougr Wight.

In basso, il video che testimonia il momento esatto del letale scontro.

Sicuramente, questo “trucchetto” può rivelarsi utile a sconfiggere in un solo colpo nemici particolarmente coriacei o apparentemente imbattibili.

Non si tratta quindi di un bug, bensì di uno stratagemma utilizzato anche in svariati titoli simili, inclusi i soulslike alla Dark Souls e soci.

Avete già letto in ogni caso che l’installazione del contenuto aggiuntivo Open Cities sembra non essere andato del tutto a buon fine, generando un bug che ha fatto letteralmente impazzire una guardia?

Ricordiamo anche che la Skyrim Anniversary Edition proporrà, oltre a tutti i contenuti della versione base, oltre 500 contenuti del Creation Club, una nuova meccanica legata alla pesca e molto altro ancora.

Infine, un modder ha da poco deciso di offrire la possibilità ai fan di Skyrim di poter affrontare l’avventura di Bethesda interamente nei panni di un Witcher.