Skyrim, fan tradisce il suo seguace in modo creativo per un furto “goloso”

Skyrim, il quinto capitolo della famosa saga The Elder Scrolls ideata da Bethesda, è sicuramente uno dei capitoli più apprezzati dagli appassionati per la grande libertà di gameplay concessa agli utenti.

I giocatori di Skyrim hanno tantissime possibilità di scelta e pochi limiti, che consentono di personalizzare la propria esperienza in tanti modi, anche arrivando perfino a tradire i nostri seguaci.

In attesa che Bethesda possa realizzare il sogno di molti utenti e realizzare un capitolo next-gen, c’è chi è già riuscito ad immaginarselo grazie ad Unreal Engine 5.

I seguaci sono già stati protagonisti dell’attenzione dei fan, con uno di essi che si è reso partecipe di un emozionante scontro contro un Falmer su un ponte.

In questo caso, possiamo dire che il seguace avrebbe preferito non ricevere le attenzioni del suo leader, ottenute per un oggetto «goloso» in suo possesso.

Desideroso di mettere le mani sul cibo posseduto da Sven, l’utente Reddit Mitchyboy37 ha dunque ideato un sistema molto creativo per uccidere il proprio bersaglio, che non si sarebbe mai aspettato un simile tradimento.

Attraversando le cripte di Skyrim in sua compagnia, decide infatti di lasciare abbastanza distanza tra lui ed il suo seguace, salvo poi lanciargli addosso a grande velocità un cancello a spuntoni, precedentemente aperto.

Il povero Sven non può fare altro che soccombere di fronte a tale crudeltà, lasciando dunque l’utente libero di guadagnare un gustoso trofeo: una semplice torta di mele.

Come potete osservare nel video, l’utente non sembrava minimamente interessato ad oggetti più preziosi come l’oro e la chiave per il suo appartamento, ma aveva puntato solo ed esclusivamente a quel gustoso piatto.

Effettivamente, un oggetto gustoso in grado di ripristinare ben 10 punti salute vale decisamente più di un compagno pronto a dare la vita per noi, in questo caso letteralmente.

Il seguace non avrà più dunque la possibilità di accompagnare il nostro «eroe» nell’esplorazione della mappa di Skyrim, talmente ampia e bella che un appassionato ha deciso di farsela riprodurre su legno intagliato a mano.

Gli NPC sono da sempre uno degli aspetti più affascinanti della produzione di Bethesda: un fan è riuscito sorprendentemente a rintracciarne uno dopo che il gioco lo aveva spazzato via.

Un’apparizione improvvisa ha invece terrorizzato un altro giocatore, dato che è comparso dal nulla per consegnare un importante messaggio.