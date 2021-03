Skyrim, modder trasforma per errore Riften in una “città di formaggio”

The Elder Scrolls V Skyrim è ancora oggi uno dei titoli più giocati al mondo: un contributo importante alla sua immensa rigiocabilità lo hanno certamente dato le mod, in grado di trasformarlo completamente e renderlo più divertente.

Alcune di queste sono completamente assurde, ma che fanno comunque venire una voglia matta di rigiocarlo solo per provarle: come non dimenticare per esempio la mod dei gatti, che ci permetteva di nutrirli ed addomesticarli.

A volte però succede che alcune di queste modifiche, nate dal puro caso e dall’errore, diventino però dei felici e divertentissimi incidenti apprezzati dalla community.

PCGamesN ci ha segnalato proprio una di queste assurde coincidenze, dopo che un modder ha trasformato la bellissima città di Riften in una terra «formaggiosa» per errore.

WickWah aveva infatti realizzato nel 2019 una mod che rendeva Whiterun una città di alberi: un rifacimento completo della località che la riempiva appunto di fogliame, dandole un aspetto unico.

L’utente voleva eseguire lo stesso procedimento anche per Riften, ma durante la realizzazione qualcosa è andato decisamente storto. O per il verso giusto, a seconda dei punti di vista.

La città di Skyrim è infatti stata invasa da gigantesche forme di formaggio sorridenti, come a voler prendere in giro il giocatore per il suo errore.

Riften diventa una città di formaggio per errore.

WickWah ha poi scherzato dicendo che il programma invece di capire il termine «foliage» lo abbia tradotto con «fromage»: il fogliame è dunque diventato letteralmente formaggio, causando il divertentissimo incidente.

Il modder ha comunque riconosciuto che l’effetto era comunque incredibilmente umoristico, ed ha deciso di rilasciare ugualmente la mod così com’è venuta: se volete godervi una città formaggiosa, potete dunque scaricare la sua folle creazione tramite la pagina ufficiale su NexusMods.

Le mod di Skyrim però non sono tutte così assurde: un’altra di queste, decisamente più utile, è stata in grado di trasformarlo in un gioco co-op locale.

Sapevate inoltre che Whiterun, la città modificata precedentemente dal modder, è stata ricreata da un giocatore di Valheim?