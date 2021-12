Skyrim Anniversary Edition meglio su PS5 o Xbox? Un video lo svela

The Elder Scrolls V Skyrim è l’RPG fantasy di Bethesda che non ha certo bisogno di presentazioni, da poco entrato anche nella nuova generazione di PS5 e Xbox Series X|S, grazie alla cosiddetta Anniversary Edition.

Il quinto capitolo della saga è infatti tornato da alcune settimane grazie una nuova edizione definitiva, completa di tutti i contenuti rilasciati nel gioco in questi anni.

L’anniversario di Skyrim si è rivelato essere un evento epocale per tutta industria, come vi abbiamo spiegato su queste stesse pagine.

Senza contare che la Anniversary Edition ha al suo interno un regalo per i giocatori che prende in giro un vecchio e indimenticato meme, cosa questa che rende ancora più ghiotto l’intero pacchetto.

Qual è, però, la versione migliore tra quelle disponibili su PS5 e console Xbox, anche dal punto di vista dei caricamenti oltre che della fluidità generale? A dare una risposta ci pensa ora Digital Foundry.

Un video di confronto di Skyrim Anniversary Edition ha infatti evidenziato cosa è cambiato nella versione definitiva del classico titolo Bethesda sulle varie piattaforme.

Una delle cose più impressionanti del nuovo Skyrim Anniversary Edition sono senza dubbio i nuovi tempi di caricamento su PS5, Xbox Series X e Series S.

Come dimostrato nel video, PS5 è in grado di fornire tempi di caricamento di circa 2,65 secondi, il che è un grande miglioramento rispetto alla PS4 Pro tramite la retrocompatibilità, che impiegava circa 15,20 secondi per caricare una scena.

Per quanto riguarda le versioni Xbox Series X e S, i test di Digital Foundry hanno rilevato che PS5 si comporta leggermente meglio in termini di tempi di caricamento, con Series X che arriva a 4,22 secondi e Series S a 4,77 secondi. Il che, anche se di fatto piccola, rappresenta una differenza notevole rispetto alla versione PS5.

Il video (via GamesRadar+) ha anche esaminato i framerate di Skyrim Anniversary Edition su tutte e tre le console next-gen in questione, scoprendo anche che su PS5 si è in grado di ottenere risultati comparabili ai 60fps della mod sulle console di generazione precedente.

La risoluzione del gioco riesce a mantenere la sua grafica in 4K cn un 60fps bloccato nella maggior parte delle aree, con l’eccezione delle battaglie con i draghi che fanno scendere il framerate a 50fps.

Per quanto riguarda Xbox Series X la situazione non è troppo dissimile, in quanto questa versione di Skyrim riesce a mantenere i 60fps con qualche calo qua e là, specie con le battaglie contro i draghi. Xbox Series S è quasi del tutto identica alla versione precedente del gioco, con mod a 60fps.

