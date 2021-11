Skyrim come Minecraft: i fan scoprono una nuova “abilità” a dieci anni dall’uscita

The Elder Scrolls V Skyrim è il leggendario RPG fantasy di Bethesda, il quale ha da poco festeggiato i suoi primki 10 anni di vita.

Il quinto episodio della saga è infatti da poco tornato sulle scene in una Anniversary Edition davvero molto interessante, grazie alla presenza di tutti i contenuti rilasciati nel corso degli anni.

Sulle pagine di SpazioGames la nostra Stefania Sperandio vi ha da poco raccontato del resto perché l’anniversario di Skyrim è stato un evento molto importante per l’industria dei videogames.

Senza contare che una recente video comparativa sembra aver decretato qual è la versione più next-gen in assoluto, tra quelle per PS5, Xbox e PC.

Ora, come riportato da The Gamer, qualcuno sembra aver scoperto un modo veramente non convenzionale per mettere mano a oggetti di un certo interesse.

Skyrim non è esattamente Minecraft, sebbene il crafting sia comunque un elemento piuttosto importante del gioco, visto che spesso e volentieri sarà necessario tirare fuori il piccone e darsi da fare.

Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che un giocatore ha scoperto, dieci anni dopo il lancio del gioco, che è possibile colpire le venature di minerale nella roccia per estrarlo senza però dover incorrere in alcuna animazione.

A quanto pare, infatti, è possibile semplicemente equipaggiare il piccone e colpire, per accorgersi in men che non si dica di stare ottenendo del minerale senza ulteriori sforzi.

Ma non solo: nel caso si fosse in possesso del doppio manico del piccone potremo aumentare la velocità di estrazione, cosa questa ancora più utile ed efficace.

Avete visto anche che un altro giocatore ha da poco condiviso una divertente clip che mostra la sua particolare uccisione di uno dei mostri più pericolosi dell’avventura

Senza contare che il gioco continua a scatenare la fantasia di un gran numero di giocatori, come ad esempio quello che ha deciso di portare a termine l’avventura principale usando solo ed esclusivamente una canna da pesca.