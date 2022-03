Skyrim diventa un “film horror”: l’inseguimento fa venire i brividi

Pur essendo uno dei giochi di ruolo più apprezzati di sempre, Skyrim non è affatto un gioco esente da bug: proprio gli errori di gioco sono diventati talmente noti da essere definiti scherzosamente «una feature» del titolo.

Tuttavia, non tutti gli errori di gioco possono rivelarsi divertenti: alcuni bug possono trasformare Skyrim e renderlo addirittura inquietante, proprio come accaduto recentemente a un fan che ha condiviso la propria esperienza.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls questa volta non vi costringerà a giocare nei panni di un cavallo, ma un fan ha dovuto affrontare un inseguimento da parte di NPC ostili davvero preoccupanti.

L’utente Reddit 8_bit_guy ha infatti condiviso una clip video che mostrava NPC buggati e rimasti nella celebre «T-Pose» dargli la caccia, trasformando il gioco in un «film horror» (via Game Rant).

I personaggi secondari hanno infatti deciso di dare la caccia al fan uno dietro l’altro con questa posa, rendendo il tutto più inquietante con frasi come «non c’è alcuna via di fuga» o «ti faremo a pezzi».

Alla fine il fan di Skyrim si è visto costretto a nascondersi dietro le scale, cosa che non ha però interrotto l’assalto dei personaggi che sono rimasti ad aspettarlo, trasmettendo atmosfere da film horror low budget.

Potete osservare voi stessi il curioso e inquietante inseguimento nella seguente clip video, condivisa nel forum Reddit dedicata al capolavoro di Bethesda:

Battute a parte, sembra che il curioso bug sia stato provocato da un malfunzionamento di alcune mod installate: in caso di problemi di compatibilità possono infatti nascere nuovi curiosi errori come quello appena riportato.

I fan sono dunque avvertiti: se non volete vivere anche voi inseguimenti degni di un film horror, fate molta attenzione alle modifiche che sceglierete di installare.

Tra i bug più iconici del capolavoro di Bethesda ci sono quelli relativi ai cavalli, che incredibilmente sono presenti perfino su Elden Ring.

Ad ogni modo, c’è chi ha amato Skyrim così tanto da aver deciso di realizzarne un bellissimo controller Xbox personalizzato e ispirato alla Gilda dei Ladri.