I cavalli in Skyrim non sono mai stati così…pieni di vita

In Skyrim ne succedono veramente di tutti i colori, e il gioco continua a non smettere di far parlar di sé.

L’RPG open world di Bethesda è diventato famoso, tra le altre cose, anche per la quantità smisurata di chicche che i giocatori continuano a scoprire anche dopo ben 10 anni dalla sua uscita.

Ovviamente è impossibile non menzionare bug e glitch, compagni costanti di tutti coloro che decidono di intraprendere l’avventura nei panni del Dovahkiin.

Bisogna ammettere tuttavia, che molti di questi piccoli incidenti di percorso a volte danno vita a siparietti memorabili, in grado di suscitare più di qualche risata nei giocatori di tutte le età.

Basti pensare a chi si è accidentalmente trovato ad avere a che fare con una mucca spawnata all’improvviso, che ha creato qualche problema all’incedere del proprio personaggio, o ad una mod che introduce un’arma letale decisamente non convenzionale.

Adesso qualcuno è incappato in un glitch che ha dell’incredibile, e ha postato una clip su Reddit che mostra quanto accaduto.

L’utente Sherlock_DaVinci ha affermato di aver visto il proprio personaggio volare via, con la camera che continuava a puntare sul proprio cavallo…lasciando al giocatore il controllo del povero destriero.

Come potete vedere dal video qui sopra, l’utente ha preso il totale controllo della sua cavalcatura, ma del suo Sangue di Drago non c’è nemmeno l’ombra.

Non è chiaro se il giocatore abbia poi riavuto il proprio PG, e se sia quindi riuscito a portare avanti la propria avventura senza ulteriori intoppi.

Sicuramente si tratta di una situazione alquanto divertente per chi la guarda, probabilmente un po’ di meno per chi l’ha vissuta, visto che ci potrebbe essere il rischio di non poter più controllare il personaggio.

Ad ogni modo i glitch non sono di certo finiti qui: qualcuno ne ha scoperto uno decisamente assurdo.