Skyrim, ecco un controller da veri ladri degno della Volpe Grigia

L’amore che i giocatori di tutte le età provano per Skyrim è davvero smisurato, e sicuramente non accenna a diminuire.

Nonostante il famoso RPG di Bethesda sia uscito già da più di dieci anni, continua a fornire nuovi spunti alla community, e si è configurato come un cult del genere che è impossibile non conoscere.

Molti sono i modi in cui i fan hanno dimostrato la propria dedizione verso il titolo, e molte sono anche le forme in cui quest’ultimi hanno dato libero sfogo alla propria creatività, ad esempio tramite nuove mod pronte ad espandere l’esperienza di gioco (già molto ricca) di Skyrim.

Basti pensare a questo amuleto ispirato al gioco creato da un utente per la propria fidanzata, o questa mod particolare che rivoluziona i caricamenti donandogli un piglio decisamente più ironico.

Adesso qualcuno ha creato una vera e propria opera d’arte, creando un controller personalizzato come tributo a quello che è a tutti gli effetti uno degli giochi di ruolo open world migliori della storia del videogioco.

L’utente Reddit PlatyMcNum ha postato alcune immagini di un controller per Xbox 360 ispirato alla Gilda dei Ladri di Skyrim.

L’oggetto sembra fatto di pelle dall’aspetto invecchiato, con tutti i lembi cuciti insieme accuratamente.

Notiamo anche delle caratteristiche che aggiungono ulteriori dettagli interessanti al lavoro dell’utente, come il D-pad, i grilletti e i pulsanti start e back che mostrano una leggera sfumatura di una particolare tonalità di marrone chiaro.

Sul retro c’è un dettaglio che tutti i fan di Skyrim non potranno fare a meno di apprezzare, ovvero uno Shadowmark della Gilda dei Ladri che indica pericolo, uno dei simboli utilizzati dall’organizzazione in questione per comunicare agli altri un potenziale rischio.

L’utente ha anche realizzato a mano una scatola per contenere il gamepad, piena di tesori e chicche tipiche del gioco.

Per concludere, un altro famoso titolo di The Elder Scrolls rivive in Skyrim, grazie a una mod molto particolare.