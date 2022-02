Skyrim diventa Cyberpunk 2077, ed è giocabile (gratis)

Skyrim, l’open world fantasy di Bethesda, continua a essere al centro di nuove ed emozionanti creazioni da parte dei fan di tutto il mondo.

Se il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls è infatti un gioco già vasto di per sé, l’intervento dei modder lo ha reso ancora più straordinario e unico.

C’è infatti chi ha dato vita a un vero e proprio DLC ambientato nelle profondità degli abissi, davvero unico nel suo genere.

Senza contare che qualcun altro ha invece deciso di trasformare Skyrim in uno sparatutto in prima persona, con tanto di armi da fuoco. Ora, però, c’è chi ha deciso di “fondere” il gioco con un altro RPG open world molto amato: Cyberpunk 2077.

Come riportato anche da The Gamer, una mod dà ai giocatori di Skyrim la possibilità di esplorare un’intera città in chiave distopica e futuristica.

La mod Fort Knox, di Ripcat, aggiunge un quartiere industriale che ci si aspetterebbe di trovare in un gioco come Cyberpunk 2077, completo di negozi di armi, poliziotti e un sexy strip club con androidi.

Fort Knox contiene cinque aree e PNG a tema: sfortunatamente non ci sono missioni da portare a termine, e le poche linee di dialogo che ci sono solamente testuali.

Resta da vedere se l’autore della mod non deciderà di ampliare l’offerta, magari con l’aggiunta di quest ed extra di vario tipo.

Fort Knox è ora disponibile gratuitamente su NexusMods, dopo essere stata inizialmente rilasciata sul portale mod NSFW LoversLab.

Se vi va di giocare Skyrim in una maniera ancora più atipica, potreste tentare di affrontare il gioco nei panni di un granchio o di una gallina.

Ma non solo: avete visto anche che infastidire un drago che dorme in Skyrim è più divertente di quello che pensate?