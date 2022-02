Infastidire un drago che dorme in Skyrim è più divertente di quello che pensate

In Skyrim non ci si annoia mai, si trova sempre qualcosa da fare, non importa quante ore ci si abbia già dedicato.

Dopo oltre 10 anni dalla sua relase, The Elder Scrolls V continua a intrattenere giocatori di tutte le età e, ad oggi, è ancora uno dei titoli più giocati dagli appassionati del genere.

Il famosissimo open world RPG di Bethesda permette agli utenti di fare letteralmente tutto, e alle già molte opportunità che offre la versione base del gioco, si aggiungono costantemente mod pronte ad arricchire ancora di più l’avventura.

Tra chi ha reso possibile affrontare il gioco nei panni di un granchio, e chi ha sperimentato uno sport con cui passare il tempo tra un dungeon e l’altro, i fan di Skyrim sono noti per trovare sempre nuovi modi per divertirsi.

Adesso c’è chi ha deciso di giocare col fuoco (letteralmente) e si è dilettato nel tentare di svegliare un drago dormiente in modi abbastanza particolari ed esilaranti.

L’utente Reddit Armauer ha postato una breve clip in cui fa l’attaccabrighe con un pericoloso drago assopito, con l’intento di destarlo dal suo sonno.

Come potete vedere, il giocatore, appena notata la creatura, decide di togliersi la pesante armatura di ebano che aveva indosso.

Una volta fatto ne raccoglie da terra un pezzo e comincia a percuotere con esso con quella che apparentemente sembra una pentola in metallo, in modo da fare un discreto rumore.

Notando che il drago non aveva mosso un muscolo, decide quindi di sbattere l’armatura in faccia alla creatura, per suscitarne una reazione. Sicuramente un modo inusuale per attirare l’attenzione.

Notando la continua immobilità da parte della bestia, il giocatore perde la pazienza e utilizza una magia per lanciargli delle fiamme, scatenando finalmente una reazione del drago che si alza in volo.

Il tutto è stato sicuramente messo in atto per suscitare qualche risata, e noi non possiamo far altro che attendere altre stravaganti trovate dei giocatori di Skyrim, che non smettono mai di stupirci.

Infine, sembra che The Elder Scrolls V avrà presto un nuovo DLC fan-made che ci porterà negli abissi.