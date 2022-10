Skyrim Anniversary Edition si aggiorna su Nintendo Switch: ecco cosa cambia

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo fantasy più famosi di tutti i tempi, ma a quanto pare i fan hanno intenzione di renderlo ancora più bello da vedere.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un gioco che ha di certo i suoi anni sul groppone, sebbene gli appassionati non hanno mai smesso di ampliarlo.

Ricordiamo a tal proposito la Whiterun Dragonsreach Expansion, rigorosamente non ufficiale, una mod che ha aggiunto una nuova area al gioco tutta da esplorare.

Anche l’ultimo DLC di Skyrim creato dai fan e chiamato The Isles of Teia, il quale aggiunge ben sei isole principali al titolo, ha lasciato tutti di sasso, sebbene ora è il turno di una nuova patch atta a correggere alcuni problemi tecnici della versione Switch.

The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition è arrivato anche su Nintendo Switch il mese scorso come bundle a sé stante o come acquisto aggiuntivo per coloro che già possedevano il gioco, e alcuni giocatori sono rimasti delusi dal fatto che il titolo occasionalmente scendeva a 15-20 fps in alcune aree.

Come riportato anche da Nintendo Life, sembra che la scorsa settimana sia stata rilasciata una nuova patch per il gioco, grazie alla quale il frame rate sembra essere migliorato.

Quest’ultima patch aggiorna il gioco base con il seguente numero di versione: 1.1.177.3285177. Xiphos Gaming ha pubblicato su YouTube un confronto fianco a fianco del gioco prima e dopo la patch (lo trovate poco sotto).

Da quello che è possibile vedere, l’Anniversary Edition ora gira a 30 fps senza problemi. Questo sembra valere anche per aree come Falkreath, Morthol e Solitude.

Non abbiamo al momento le note ufficiali della patch, ma sembra che molti giocatori stiano notando i benefici. Sia u/Havinacow che u/brainensmoothed hanno partecipato a una discussoone forum Reddit per notare i cambiamenti nelle prestazioni, e a quanto pare molti altri sembrano essersene accorti.

