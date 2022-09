Skyrim, qualcuno ha incluso le arti magiche che mancavano

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo più enormi di sempre, sebbene nel corso degli anni il titolo Bethesda abbia ricevuto un numero di mod in grado di migliorarlo davvero impressionante.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un gioco che ha dalla sua una community davvero appassionata.

Di recente la Whiterun Dragonsreach Expansion ha infatti aggiunto una nuova area al gioco, a dimostrazione di quanto i fan amino l’ultimo TES.

Ora, però, come riportato anche da Game Rant, sembra proprio che Skyrim stia per ricevere una nuova mod legata a doppio filo alle arti magiche.

Considerando che sa sempre in molti hanno criticato il sistema di magia di Skyrim definendolo piuttosto blando, soprattutto se paragonato a quello dei precedenti titoli di The Elder Scrolls, a mettere una proverbiale pezza al problema ci hanno pensato i fan.

Una nuova mod per The Elder Scrolls V Skyrim permette infatti da ora ai giocatori di accedere alla magia del sangue, per un risultato finale davvero sorprendente.

Anche se la magia del sangue è già stata vista in The Elder Scrolls V sotto forma di abilità legate al diventare un vampiro (o uno dei Signori dei Vampiri di Skyrim) la mod in questione aggiunge a livello pratico questi incantesimi oscuri in forma giocabile.

Ben quattordici incantesimi sono ora stati aggiunti a Skyrim grazie a Hemomancy Blood Magic, una nuova mod di KataPUMB che può essere scaricata ora dalla pagina Nexus Mods.

Per coloro che non amano succhiare i colli delle vittime ma vogliono comunque utilizzare la magia del sangue per i loro incantesimi, Hemomancy Blood Magic potrebbe essere la mod giusta, in quanto offre al Dragonborn una varietà di nuovi incantesimi tra cui scegliere con alcune interessanti abilità.

Restando in tema di mod, qualcuno ha invece di recente deciso di trasformare Skyrim in uno sparatutto in terza persona a base di zombie.