Legacy of Kain rivive grazie ai fan, ma non nel gioco che pensate voi

Legacy of Kain Soul Reaver è un gioco entrato nella leggenda, essendo senza dubbio uno dei giochi PlayStation (e non solo) più amati di tutti i tempi.

Da molti anni i fan sperano la saga possa tornare (per i nostalgici c’è sempre e comunque Amazon), sebbene al momento nulla sia stato ancora annunciato.

Negli anni c’è anche chi ha deciso di omaggiare le avventure di Raziel con una versione del gioco ad alta definizione, scaricabile gratuitamente.

Ora, come riportato anche da Wccftech, qualcuno sembra aver deciso di innestare l’universo di Legacy of Kain nel gioco di ruolo fantasy più famoso di sempre, ossia Skyrim.

È stato infatti da poco rilasciato un nuovo DLC dei fan di Skyrim dedicato proprio a Legacy of Kain sia per la Legacy Edition che per la Special Edition di The Elder Scrolls V.

Creata dal modder “Turelim Vampire”, la mod Freeport Island è una mod che aggiunge un nuovo spazio esplorabile ambientato nell’universo di Legacy of Kain.

Non solo include una ricreazione della mappa Freeport vista nel gioco PVP free-to-play Nosgoth, ma anche varie fortezze in rovina, templi e cripte da esplorare.

Tutti questi luoghi sono ispirati ovviamente a giochi come Blood Omen, Soul Reaver e Nosgoth. Inoltre, questa mod contiene 13 missioni, nuovi seguaci, nuove armature, nemici, armi e diversi nuovi incantesimi.

Si tratta sicuramente di una mod davvero molto interessante, che i fan di Legacy of Kain che giocano ancora a Skyrim apprezzeranno sicuramente.

Restando in tema, avete letto che ben quattordici incantesimi sono ora stati aggiunti a Skyrim grazie a Hemomancy Blood Magic, una nuova mod di KataPUMB.

Ma non solo: sembra davvero in discesa la strada per il ritorno di Kain e Raziel: Crystal Dynamics ha infatti finalizzato l’operazione con Square Enix, aumentando così le speranze per un ritorno in grande stile del franchise vampiresco.