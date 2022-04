Silent Hill vive: arrivano nuove statuette spettacolari, infermiera compresa

Quella di Silent Hill è senza dubbio una delle saghe più amate del genere horror videoludico, e ovviamente tantissimi giocatori non aspetterebbero altro se non l’annuncio di un nuovo capitolo.

All’orizzonte purtroppo ancora non c’è nulla che lasci presagire il ritorno dell’iconica serie, ma adesso i fan più accaniti potranno ingannare il tempo con un altro oggetto a tema assolutamente imperdibile per ogni collezionista.

Numskull ha presentato l’arrivo di una new entry nel merchandise di Silent Hill (potete recuperare la Collection su Amazon), e questa volta si basa su una amata antagonista del secondo capitolo.

Basata sulla variante che vediamo in Silent Hill 2, ecco un’esclusiva figure di Bubble Head Nurse, l’inquietante infermiera del gioco.

La statua fa parte del merchandise ufficiale del titolo, e presenta una serie di dettagli e particolari che i fan della serie non potranno non apprezzare.

Nella descrizione ufficiale della figure si legge: «questa statua di Bubble Head Nurse è alta 9 pollici [circa 23cm] ed è piena di tutti i dettagli che i fan si aspetterebbero di vedere, tra cui la sua sporca uniforme da infermiera, il tubo di metallo per arma, la sottile maschera con il liquido all’interno e la sua iconica posizione. Questo oggetto da collezione super esclusivo è un must per ogni fan del franchise di Silent Hill».

Potete preordinare la statuetta a questo link, il prezzo è di 99,99€.

Di seguito invece vi proponiamo il video in cui viene mostrato l’oggetto in tutto il suo splendore, con i suoi magnifici dettagli:

Alla fine del video tra l’altro si può scorgere l’ombra di Heater Morris, indicando un possibile arrivo futuro di una figure a lei dedicata.

