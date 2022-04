Il figlio dei Resident Evil e Silent Hill classici arriva (finalmente) su Switch

Tormented Souls di Dual Effect e Abstract Digital è nato con la volontà di omaggiare mostri sacri del genere dei survival horror come i primi Resident Evil e Silent Hill.

Senza nulla togliere a giochi come il remake di Resident Evil 3 (che trovate su Amazon Italia a prezzo davvero molto basso), i fan dei titoli d’orrore vogliono la tradizione prima di tutto.

Se già nella nostra recensione vi avevamo spiegato come «Tormented Souls è esattamente ciò che anela un nostalgico dell’era d’oro dei survival horror», ora il gioco è finalmente in arrivo sull’ultima console rimasta orfana.

Come riportato anche da DualShockers, il gioco è ora alla volta di Nintendo Switch, con tutto il suo carico di orrore e nostalgia.

Rilasciato per la prima volta il 27 agosto 2021 per PC e PS5, e successivamente uscito anche per Xbox e PS4, Tormented Souls arriverà a breve anche sulla piattaforma ibrida della Grande N.

Il gioco segue la storia di Caroline Walker, una ragazza che sta indagando sulla scomparsa di due gemelle a Winterlake.

Il gioco è previsto su Switch a partire dalla giornata di giovedì 14 aprile 2022, anche in versione italiana (come confermato via sito ufficiale) al prezzo di 19,99 €.

La descrizione ufficiale recita:

Vestite i panni di Caroline Walker e andate alla ricerca di due gemelle scomparse in una labirintica villa abbandonata. Saprete affrontare le vostre paure e svelare i segreti di Winterlake… o morirete provandoci? Mentre sta indagando sulla scomparsa di due gemelle a Winterlake, qualcosa di terribile accade a Caroline Walker. Svegliandosi nel cuore della notte, nuda e attaccata a dell’attrezzatura medica piuttosto datata, Caroline deve combattere per la sopravvivenza, mentre esplora i corridoi di una villa abbandonata.

Restando in tema, avete letto che il team Firesprite ha confermato che sta attualmente sviluppando anche un gioco horror tripla A per PS5 con l’Unreal Engine 5?

Ma non solo: Tango Gameworks è nota per realizzare giochi survival horror, sebbene dopo Ghostwire Tokyo Shinji Mikami non vuole fare altri giochi horror.