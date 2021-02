Silent Hill, video-annuncio rimosso da una misteriosa compagnia

Il video-annuncio in cui Akira Yamaoka, compositore della serie Silent Hill, anticipava il reveal di un progetto molto atteso dai fan per questa estate è stato rimosso su richiesta di una misteriosa compagnia third-party.

Inizialmente, si riteneva che la clip fosse stata eliminata per volere di Konami, ma il publisher giapponese – proprietario del franchise – ha fatto sapere soltanto poche ore fa di non aver fatto alcuna mossa in tal senso.

A questo punto, è intervenuto l’autore del video, il canale YouTube Al Hub, che ha provato a fare luce sul caso, gettandovi in realtà altre ombre.

Come svelato da Al Hub, la richiesta di rimozione è arrivata da una terza parte, il cui nome non può essere fatto in questa fase.

About the interview we published with Mr. Akira Yamaoka, Konami stated that they did not contact us about the removal.

We want to clarify that they did not request that to us, but the removal request was from a third party that we are not able to disclose.#SilentHill

