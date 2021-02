Konami, altro che crisi: profitti record (grazie ad un gioco che non conoscete)

I giocatori occidentali tendono a credere che Konami sia in crisi per via della riduzione dei titoli provenienti dal suo catalogo classico.

Proprietà intellettuali come Silent Hill, Metal Gear e Castlevania sono dormienti, e recentemente l’etichetta giapponese ha chiuso tre delle sue divisioni produttive.

Ciò non significa affatto che la casa di PES sia in crisi, però, tant’è vero che ha appena pubblicato il suo resoconto finanziario per i primi mesi dell’anno fiscale 2021 e sono da record.

Nel periodo concluso il 31 dicembre 2020, il business Digital Entertainment (quello che comprende i videogiochi) ha chiuso con un +33.1% per quanto riguarda le entrate e un +79.4% sui profitti su base annuale.

Di fatto, si tratta della sola attività di Konami ad aver generato profitti, dal momento che le altre hanno risentito delle chiusure causate dal COVID-19.

A guidare un anno così proficuo è stato un gioco che probabilmente non conoscete neppure, un vero e proprio fenomeno di culto in Giappone – Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban! per Nintendo Switch.

Momotaro Dentetsu è una longeva serie di titoli in stile gioco da tavolo che funziona molto similmente al Monopoly, e che vede i giocatori viaggiare in treno, nave o aereo nel tentativo di acquisire proprietà, e competere contro i rivali ma anche contro nemesi come il dio della povertà.

La prima edizione del franchise risale addirittura al 1988 su Famicom, ma il franchise non ha mai sfondato in Occidente.

Ciononostante, l’ultima iterazione uscita nel 2020 ha fatto registrare 2.5 milioni di copie distribuite al gennaio 2021, una cifra impressionante che ha contribuito enormemente ai numeri in positivo di Konami.

A questo, vanno aggiunto i record segnati dai giochi mobile nell’ultimo trimestre, guidati in particolar modo da Professional Baseball Spirits A.

Tra i titoli in arrivo, il publisher segnala per il momento solo due giochi di Edens Zero per console e mobile: si tratta dell’adattamento di un noto manga/anime.