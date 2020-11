Silent Hill, un ex insider è ‘sicuro’ dell’annuncio: ma quando?

Da alcuni giorni vari insider sembrano essere pressoché certi che un nuovo Silent Hill (presumibilmente un riavvio per PS5) sarà annunciato tra poche settimane, più precisamente in occasione dei prossimi The Game Awards (previsti per il prossimo 10 dicembre).

Va detto che da diversi mesi si parla del presunto ritorno della serie Konami, finita (purtroppo) nell’oblio dopo la triste cancellazione di P.T./Silent Hills, il progetto di Hideo Kojima e Guillermo del Toro che avrebbe dovuto riavviare il franchise.

La storica intro di Silent Hill 2.

Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci pensa l’ormai ex insider Dusk Golem, da sempre molto informato sulle più credibili voci di corridoio circolanti nel settore (basti ricordare le notizie, poi confermate, circa Resident Evil Village).

Il buon AestheticGamer sembra certo al 100% dell’esistenza del gioco, sebbene non è in grado di confermare l’indiscrezione circa un presunto reveal del nuovo horror in occasione dei TGA 2020.

Non so specificamente che sarà mostrato ai Game Awards, ma ho parlato con alcune persone che hanno detto la stessa cosa. Se ci sarà, sarà fantastico, ne sarò entusiasta. Si tratta solo di avere pazienza per quanto mi rigaurda.

E ancora, Dusk Golem ha twittato che: «il punto è che questa recente fuga di notizie non è farina del mio sacco. L’ho condivisa solo perché so che è vera. Potete far finta di nulla, ma il punto è che è tutto reale, quindi alla fine [il gioco] uscirà fuori, indipendentemente da me.»

Mesi fa l’ex insider aveva rivelato che dietro al reboot di Silent Hill c’era nientemeno che Keiichiro Toyama del vecchio Team Silent presso Japan Studio di Sony e che il gioco è stato in sviluppo per meno di due anni e che alla fine salterà sicuramente fuori.

Ricordiamo infine che Konami ha da poco ripubblicato via GOG il suo Silent Hill 4: The Room, in caso vogliate rinfrescarvi la memoria con un classico incompreso.