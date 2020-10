Silent Hill: la nuova figure di Pyramid Head è il regalo horror perfetto

Silent Hill 2 è un gioco che è rimasto nel cuore e nella mente di migliaia di giocatori, assorbiti dalla sua atmosfera unica e terrificante.

Una delle figure più inquietanti del titolo Konami è sicuramente Pyramid Head, conosciuto anche come ‘Piramide Rossa’, una figura mostruosa ripresa anche nei successivi capitoli, oltre che nei film dedicati alla saga.

Ora, figma ha deciso di dare il via ai pre-order della nuova figure dedicata a ‘Red Pyramid Thing’. Proposto al prezzo di 83,99 dollari, si tratta di una riproduzione davvero molto accurata del personaggio originale.

Ecco le varie caratteristiche:

Articolazioni snodabili.

Realizzato in plastica flessibile.

Include anche il grande coltello e la lancia viste in Silent Hill 2, oltre a una serie mani intercambiabili.

È incluso un supporto figma articolato, che consente alla statuina di assumere varie pose.

I preordini hanno preso il via il 5 ottobre 2020 e termineranno il 2 dicembre di quest’anno. La spedizione internazionale è disponibile a questo indirizzo e partirà all’incirca tra il mese di luglio e agosto del prossimo anno (l’attesa sarà quindi davvero lunga).

La figure di Pyramid Head.

Avete già letto anche che lo scorso 2 ottobre GOG ha comunicato ufficialmente che la sua collezione di grandi classici dedicati alla libreria di Konami si è arricchita con Silent Hill 4: The Room? E i 10 motivi che rendono il titolo in questione uno dei capitoli più incompresi della saga horror?

Ma non solo: l’ex insider Dusk Golem ha da poco lasciato intendere che un nuovo capitolo della serie di Silent Hill è sicuramente in lavorazione e che prima o poi “salterà fuori” (a quanto pare è solo questione di tempo).

Non ci resta quindi che avere pazienza, sperando che la next-gen di PS5 e Xbox Series X sia quella giusta per assistere magari proprio al ritorno in grande stile di Pyramid Head.