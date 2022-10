Silent Hill Townfall sarà certamente un capitolo «diverso» del franchise

Ieri sera, in occasione del Silent Hill Transmission, l’evento dedicato ai vari progetti legati al franchise di survival horror Konami, ci sono stati alcuni annunci a sorpresa.

La saga targata Konami, che potete recuperare su Amazon, vedrà infatti anche un capitolo decisamente suggestivo firmato Annapurna Interactive, dagli autori di Observation.

Il teaser rilasciato nelle scorse ore ha infatti confermato i lavori su Silent Hill Townfall, un episodio della serie che promette di essere piuttosto diverso.

No Code ha confermato di essere al lavoro sul gioco, con un trailer che trasuda anni ’90 da tutti i pori e con tanto di TV a tubo catodico. Ora, come riportato anche da GameReactor.eu, sono emersi nuovi dettagli sul gioco in questione.

Silent Hill Townfall, prodotto da Konami in collaborazione con Annapurna Interactive, prenderà a quanto pare le distanze dagli altri capitoli del franchise.

La promessa del direttore creativo di NoCode, Jon McKellan, è infatti quella che il gioco farà «qualcosa di diverso» con l’IP, rispettando al contempo il materiale di partenza.

In realtà da ciò che abbiamo potuto ammirare dal trailer non siamo stati in grado di decifrare alcunché, sebbene nuove informazioni sul gioco saranno senza dubbio rilasciate nel corso dei prossimi mesi (svelando magari anche il gameplay di questa promettente avventura a sfondo horror).

Ricordiamo, nel caso ve lo foste perso, che nel corso della live di ieri sera è stato anche confermato il remake di Silent Hill 2, previsto in esclusiva su console PS5 e PC nel corso dei prossimi mesi.

Per non farci mancare niente, è stato ufficializzato anche il nuovo film dedicato al franchise, Return to Silent Hill, diretto dal regista del film del 2006, ossia Christophe Gans.

Infine, parlando di titoli “atipici” legati alla saga, anche Silent Hill f sembra aver colpito molto sia il pubblico che gli addetti ai lavori.