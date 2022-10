Silent Hill F porta l’orrore nel Giappone degli anni ’60

Silent Hill Transmission, l’evento dedicato ai prossimi progetti dedicati al franchise di survival horror, si è chiuso con un progetto realmente atipico, ma non per questo poco affascinante.

La saga targata Konami, che potete recuperare su Amazon, ha infatti un ultimo asso nella manica, un titolo realmente differente rispetto agli altri titoli mostrati stasera.

Silent Hill F, questo il nome del gioco, ci immergerà nel Giappone degli anni ’60, con un trailer in computer grafica che ci ha mostrato un contesto orrorifico abbastanza terrificante.

La direzione artistica sembra molto suggestiva, anche se non è ancora chiaro dove la trama andrà a parare (ed è sicuramente giusto così, al momento in cui scriviamo).

La storia del gioco è di Ryukishi07 (When They Cry), mentre il character design e quello della creature sono dell’artista conosciuto come Kera.

Inoltre, da ciò che sappiamo il gioco è sviluppato da Neobards Entertainment e prodotto da Konami, sebbene ad oggi non ci è ancora dato sapere quando arriverà né le piattaforme di riferimento.

Ricordiamo che nel corso della live è stato anche confermato il remake di Silent Hill 2, previsto in esclusiva su console PS5 nel corso dei prossimi mesi.

Ma non solo: è stato ufficializzato anche il nuovo film dedicato al franchise, Return to Silent Hill, diretto dal regista del film del 2006, Christophe Gans.

Infine, sempre stasera è stato alzato il sipario anche su Silent Hill Ascension, il quale è stato presentato come una nuova esperienza dedicata alla serie di Silent Hill.