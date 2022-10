Silent Hill 2, il remake è ufficiale: ecco i dettagli

Silent Hill Transmission, l’evento dedicato ai nuovi progetti dedicati al franchise di survival horror, ha sganciato la sua prima, vera bomba: il remake di Silent Hill 2 si farà.

La saga targata Konami, che potete recuperare su Amazon, vede infatti nel secondo capitolo uno dei videogiochi horror più belli e suggestivi di tutti i tempi.

Ora, dopo la valanga di indiscrezioni relative agli annunci che stiamo vedendo in diretta stasera, stanno ora arrivando finalmente tutte le conferme del caso.

Quindi, a quanto pare, è arrivato il momento per i fan di prepararsi a vivere – o rivivere – l’avventura di James Sunderland, in una veste del tutto nuova.

Il gioco sarà sviluppato da Bloober Team, autori di The Medium, in uscita solo PS5. Silent Hill 2 sarà mosso dall’Unreal Engine 5 e sarà maggiorato dal design delle creature di Masahiro Ito con la colonna sonora di Akira Yamaoka.

Già nelle scorse ore aveva incuriosito una particolare dicitura arrivata in una notifica di copyright claim arrivata a uno youtuber: si era detto infatti che il nuovo capitolo sarebbe stato diviso in più parti.

L’obiettivo degli sviluppatori è di far rivivere questo classico dandogli una nuova forma, che lo faccia sentire come familiare ma come più profondo allo stesso tempo.

Yamaoka ha dichiarato: «Al tempo volevamo provare altre sfide, volevo creare qualcosa che non fosse esistito prima nei videogiochi. Il director mi disse di leggere Delitto e Castigo e mi domandavo cosa avrei potuto creare! Il mio obiettivo era la musica, ma ricordo di aver affrontato molte sfide».

Da quello che è stato reso noto, il gioco sarà esclusiva PS5 al lancio per poi arrivare anche su PC e, solo dodici mesi dopo, sulle altre piattaforme.

Per tutte le news, i video e gli aggiornamenti sul Silent Hill Transmission, recuperate anche il nostro recap pubblicato in tempo reale.