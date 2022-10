Silent Hill Townfall, annunciato il capitolo dagli autori di Observation

Silent Hill Transmission, l’evento dedicato ai vari progetti dedicati al franchise di survival horror Konami, continua a sorprendere i fan con annunci a sorpresa.

La saga targata Konami, che potete recuperare su Amazon, vedrà anche un capitolo inedito firmato Annapurna Interactive, dagli autori di Observation.

Un teaser decisamente suggestivo conferma infatti i lavori su Silent Hill Townfall, notizia leakata solo poche ore fa e ora confermata in veste ufficiale.

No Code ha confermato di essere al lavoro sul gioco, con un trailer dallo stile molto anni ’90, con tanto di TV a tubo catodico.

Del gioco non sappiamo praticamente nulla, visto che di Townfall scopriremo di più il prossimo anno, come confermato dal team No Code.

Konami ha in ogni caso confermato di essere intenzionata ad allargare ulteriormente il fronte delle sue partnership, quindi non sono da escludere altre sorprese in futuro.

Ricordiamo che nel corso della live è stato anche confermato il remake di Silent Hill 2, previsto in esclusiva su console PS5 nel corso dei prossimi mesi.

Ma non solo: è stato ufficializzato anche il nuovo film dedicato al franchise, Return to Silent Hill, diretto dal regista del film del 2006, Christophe Gans.

Per tutte le news, i video e gli aggiornamenti sul Silent Hill Transmission, recuperate anche il nostro recap pubblicato in tempo reale.