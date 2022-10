Silent Hill Transmission: tutti gli annunci e i trailer

Gli appassionati hanno atteso veramente tanto tempo, ma il giorno in cui avere delle novità dal mondo di Silent Hill alla fine è arrivato. Lo ha fatto, oltretutto, dopo un lungo periodo in cui Konami si è accontentata di sonnecchiare sulla miniera d’oro costituita dalle sue IP: eccole così tornare dalla tomba (quasi letteralmente), con Silent Hill che si fa avanti oggi con l’evento Silent Hill Transmission.

La diretta, anticipata da infiniti rumor e da leak piuttosto maldestri, dovrebbe svelarci quello che sarà il futuro del franchise.

In questo articolo vedrete comparire, man mano, tutti i dettagli su diversi progetti che saranno presentati. In questo modo, ad evento terminato, avrete da subito a disposizione il riepilogo completo di tutti gli annunci e tutti i trailer, pronti a ripercorrere le tappe dell’evento firmato da Konami.

Secondo voci di corridoio potremmo vedere dei rifacimenti dei classici giochi, ma anche un nuovo titolo che sarebbe stato affidato ad Annapurna Interactive. Altre indiscrezioni suggeriscono dei lavori affidati a Bloober Team, ma vedremo se tutte queste informazioni trapelate nei mesi saranno confermate nel momento clou.

L’appuntamento con Silent Hill Transmission è previsto per le ore 23.00 italiane del 19 ottobre. Aggiornate questa pagina nel vostro browser per vedere comparire i diversi aggiornamenti dedicati all’evento, una volta che sarà cominciato.

Nell’attesa, vi ricordiamo che se apprezzate il lavoro svolto dalla redazione di SpazioGames.it potete sostenere la nostra testata acquistando i vostri videogiochi tramite questo link su Amazon, a nessun costo aggiuntivo.

Silent Hill 2 Remake

La prima conferma che arriva è quella del ritorno di Silent Hill 2, con un toccante teaser che ci riporta nelle atmosfere dell’indimenticato capolavoro firmato Konami.

Realizzato da Bloober Team, il rifacimento conterà sulle musiche di Akira Yamaoka e sul design delle creature firmato dal leggendario Masahiro Ito. Confermate, quindi, le indiscrezioni che circolavano da tempo e che si erano fatte davvero insistenti questo pomeriggio.

Viene anche confermato che il gioco è realizzato in Unreal Engine e che arriverà su PS5. L’esclusiva console durerà per dodici mesi e il gioco sarà disponibile anche su PC. Servirà aspettare un anno, invece, per vederlo su Xbox.

Il segmento a tema continua con la presenza di Ito-san, mentre Konami ringrazia i fan per la loro attesa. Il remake p cominciato quando, tre anni fa, il publisher ha parlato con Ito per rilanciare SIlent Hill 2. Sul palco si racconta quanto sia stato difficile tenere segreto il progetto – cosa riuscita in parte, considerando la mole di leak che lo hanno anticipato.

Anche Yamaoka si è detto davvero entusiasta di questo remake. «Al tempo volevamo provare altre sfide, volevo creare qualcosa che non fosse esistito prima nei videogiochi. Il director mi disse di leggere Delitto e Castigo e mi domandavo cosa avrei potuto creare! Il mio obiettivo era la musica, ma ricordo di aver affrontato molte sfide» ricorda l’amato compositore.

Il compositore promette che l’esperienza di questo remake darà qualcosa di meraviglioso anche a chi non ha mai giocato prima questo capolavoro dell’horror.

Articolo in elaborazione