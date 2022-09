Silent Hill «rivive» in Elden Ring, e il risultato è inquietante

Elden Ring è sicuramente un gioco entrato nell’immaginario collettivo, imponendosi come uno dei migliori soulslike attualmente in commercio, anche grazie al supporto costante dei fan.

Il gioco è infatti piaciuto a una valanga di giocatori, pronti ad arricchirlo con mod più o meno complesse.

No, non parliamo solo di mod come quella che ha incluso Darth Vader nel gioco, bensì di qualcosa che va ancora oltre il personaggio extra tratto da una saga di successo.

Come riportato anche da Eurogamer.net, infatti, Elden Ring è stato trasformato in un gioco horror simile a Silent Hill grazie a una nuova mod.

Lo streamer LilAggy – noto soprattutto per le sue speedrun di Elden Ring – ha creato e installato una mod che aggiunge un effetto nebbia in tutto e per tutto simile a quello visto nella saga di survival horror Konami.

La nebbia ovunque restituirà infatti quella sensazione di spaesamento e claustrofobia tipici dei classici Silent Hill del passato, per un effetto finale davvero inquietante.

Poco più in basso, nel tweet dedicato, trovate una breve ma intensa clip che mostra il risultato ottenuto da LilAggy:

OK THIS IS THE COOLEST THING EVER I turned Elden Ring into a HORROR GAME by adding the Consecrated Snowfield blizzard effect EVERYWHERE, turning off the HUD, and randomizing the enemies so you never know what's cominghttps://t.co/P3JqkEnDHF pic.twitter.com/selIcAIHUi — LilAggy (@LilAggyTV) September 19, 2022

La mod disattiva anche l’HUD e randomizza gli avversari, trasformando Elden Ring in una vera esperienza horror in cui la visibilità è scarsa e nemici terrificanti possono saltare fuori in qualsiasi momento.

Ma non solo: la mod rimuove anche i dettagli della mappa, rendendo la navigazione particolarmente complicata. Il modder Matt Gruen, artefice di questo nuovo lavoro, ha reso noto che il download sarà presto reso pubblico.

Restando in tema, di recente un’altra mod di Elden Ring vi permetterà di affrontare le minacce dell’Interregno nei panni del temibilissimo Pyramid Head, oscuro villain della saga di Silent Hill.

Infine, Silent Hills/P.T. è rinato (se così possiamo dire) su PC grazie a un intraprendente giocatore di Halo Infinite, il quale ha ricreato l’esperienza horror mai nata di Kojima e Del Toro nell’FPS di 343i.