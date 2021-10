Silent Hill ritorna ad Halloween, ma non in un videogioco di Silent Hill

Ogni volta che vediamo scritto Silent Hill da qualche parte c’è sempre la speranza di veder tornare lo storico franchise di Konami, ma ogni volta finisce male.

La serie di survival horror è tra le più amate di sempre, in eterno contrasto con Resident Evil nei cuori degli appassionati, e da molto è scomparsa dalle scene.

Proprio di recente Konami ha lasciato intendere di voler rimettere le mani su Silent Hill, insieme alla produzione di remake di altri amatissimi titoli.

Anche se un Silent Hill, più o meno, è arrivato di recente anche su Nintendo Switch a sorpresa.

Il fatto è che il titolo Konami per tornare, torna, ma non nel modo che tutti speriamo. Anche se in collaborazione con Dead by Daylight fa anche la sua bella figura.

Il titolo multiplayer ispirato agli slasher movie ha ospitato tantissime collaborazioni negli anni, ed ora si prepara ad ospitare anche Silent Hill.

Come riporta Eurogamer.net, l’ospite d’onore stavolta è il leggendario Pyramid Head, che diventa uno dei killer che andranno a tormentare i giocatori.

Questo arriva in aggiunta ad un contenuto a tema che era già disponibile, e che da oggi diventa più corposo con l’inserimento di due nuovi costumi:

Nebbia, terrore e un nuovo volto familiare. Il mondo di Silent Hill si espande in Dead by Daylight con due novità che tramutano Pyramid Head in un’orrida massa di materia marcescente, e Cheryl Mason in uno dei protagonisti più conflittuali e complicati di Silent Hill: James Sunderland

Giusto in tempo per Halloween, per dare a Dead by Daylight una ulteriore impronta d’orrore, e per ingannare l’attesa di un nuovo capitolo della serie di Konami.

C’è un gioco, però, che dovete assolutamente provare nel caso sentiate la mancanza del survival horror, ve ne abbiamo parlato di recente.

Anche The Last of Us riesce a trasformarsi nel titolo Konami, in una maniera assolutamente particolare ed unica.

Per i veri fan di Silent Hill 2, invece, c’è un orologio a tema su cui dovete mettere gli occhi perché è pensato per voi.