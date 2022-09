Silent Hill, potrebbe essere la volta buona: c’è un altro indizio

Da mesi, forse anni, circola voce circa il ritorno della saga di Silent Hill, un franchise che Konami ha parcheggiato in un angolo in attesa di farlo tornare sulla cresta dell’onda come merita.

Di un nuovo progetto legato alla saga si discute ormai da tempo, sebbene ultimamente i rumor stanno iniziando a rincorrersi senza sosta.

Dopo le prime “conferme” sui prossimi capitoli, sembra infatti che il prossimo Silent Hill potrebbe essere mostrato davvero molto presto.

Difatti, da giorni si ipotizza che il Tokyo Game Show possa essere il palcoscenico per l’annuncio del ritorno della serie di survival horror, tanto che ora è sbucato un altro indizio davvero molto importante.

Konami aveva di fatto preannunciato che un annuncio relativo a “una serie molto amata dai fan” sarebbe avvenuto proprio a ridosso del TGS.

Ora, questo qualcosa di non ancora annunciato è stato valutato come CERO Z 18+, ossia la controparte nipponica del nostro PEGI 18.

La valutazione indica la presenza nel gioco di “elementi disturbanti e sangue“, dettagli che di solito troviamo proprio nei videogiochi horror.

Chiaramente, la prima cosa che viene in mente è che il gioco misterioso valutato dall’ente vietato ai minori possa essere proprio il nuovo Silent Hill. Poco sotto, il tweet dell’insider Dusk Golem che confermerebbe la notizia.

Seems Konami's "game you've been wondering about" in a "world famous series" is rated CERO Z 18+ in Japan. https://t.co/Yg2x0pIvn2 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 14, 2022

Che il reveal del nuovo Silent Hill sia effettivamente alle porte non ci è dato ancora sapere, sebbene ormai manchi davvero poco prima di scoprire la verità.

Vero anche che Konami ha davvero un gran numero di saghe di successo nel suo portfolio, le quali stanno per invadere Steam anche con dei non meglio precisati ‘nuovi giochi’.

Ma non solo: restando in tema, il regista del film di Silent Hill del 2006, ossia Christophe Gans, ha dichiarato di aver scritto una sceneggiatura per un altro film della serie horror dedicata al videogioco.