Silent Hill, il nuovo film potrebbe avere trovato il protagonista (e non solo)

Return to Silent Hill, nuovo film dedicato allo storico franchise di survival horror, sembra essere pronto all’inizio dei lavori, sebbene un leak avrebbe ora svelato qualche dettaglio in più.

La saga Konami, che potete recuperare su Amazon, approderà anche al cinema in un film live-action, oltre ovviamente a una serie di progetti videoludici noti ai più.

Del resto, il remake di Silent Hill 2 (e gli altri progetti in cantiere) darà alla serie modo di riprendere quota, dopo anni di silenzio (è proprio il caso di dirlo).

Quindi, dopo le ultime novità relative al film, sembra proprio che alcune scelte narrative si prenderanno qualche libertà creativa in più un po’ rispetto alla controparte videoludica da cui trae spunto, ossia Silent Hill 2, oltre al fatto che sarebbe emerso il nome dell’attore che interpreterà il protagonista.

Come riportato anche da Eurogamer, la sinossi del film rivela che James Sunderland tornerà a Silent Hill alla ricerca del “suo amore perduto Mary Crane“.

Ciò suggerisce che i due personaggi avranno una relazione leggermente diversa nel prossimo adattamento e che quindi potrebbero non essere mai stati sposati.

In Silent Hill 2, infatti, il protagonista arriva a Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie defunta Mary Shepherd-Sunderland. Quello che gli aspetta è un viaggio psicologico pieno di dolore, senso di colpa e punizione.

Il sito fa anche riferimento a un nuovo personaggio chiamato Jacob Crane, il quale non compare nel gioco e che potrebbe di fatto essere un antagonista.

Nella sinossi, inoltre, viene rivelato che più James cerca Mary, più James «comincia a chiedersi se questa è ancora la realtà – o se è caduto nell’oscuro mondo di Jacob Crane».

Jacob potrebbe quindi avere un ruolo simile a quello di Dark Alessa nel primo film di Silent Hill? Non ci è ancora dato sapere. Infine, cosa più importante, sembra che l’attore Jeremy Irvine – attore inglese nato nel 1990 visto in War Horse e Fallen – sarà il protagonista di Return to Silent Hill, presumibilmente nel ruolo di James Sunderland.

