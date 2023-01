Silent Hill, i fan sono sicuri: dopo il 2 arriveranno altri remake

Dopo l’evento dedicato ai vari progetti legati al franchise di survival horror Konami, ovvero Silent Hill, i fan non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma della loro serie preferita.

La saga horror vedrà infatti l'arrivo di remake ed episodi originali, per un rilancio della proprietà intellettuale davvero a modo.

Solo pochi giorni fa, difatti, è emerso anche il misterioso Silent Hill The Short Message, presunto progetto dedicato al franchise di Konami.

Ora, dopo che un noto insider ha riferito che ci sarebbero altri tre giochi appartenenti alla serie non annunciati attualmente in sviluppo, i fan sono sicuri che dopo Silent Hill 2 Remake sarà il turno di altri rifacimenti di capitoli classici.

Via ResetEra, alcuni appassionati della saga si sono dati appuntamento per rispondere a un sondaggio, il quale a suo volta pone un semplice quesito.

«Se il remake di Silent Hill 2 sarà un successo, pensate che qualcuno degli altri capitoli subirà lo stesso trattamento?», chiede l’utente Winston1.

Il sondaggio sembra concordare sul fatto che il 44,1% dei giocatori pensa che i prossimi remake ad approdare sugli scaffali saranno quelli di Silent Hill 1 e 3.

Ma non solo: il 22% crede invece che tutti e quattro i capitoli classici del franchise subiranno lo stesso trattamento, incluso quindi anche il sottovalutato Silent Hill 4 The Room.

Aspettiamo solo che Konami possa finalmente darci delle delucidazioni al riguardo, visto che il 2023 sarà in ogni caso un anno di annunci molto attesi.

Ma non solo: in tempi non sospetti SH è tornato ad essere al centro di polemiche per quanto riguarda Microsoft, visto che è uno di quei videogiochi che non arriveranno mai su Xbox.

Per concludere, in attesa di scoprire i nuovi capitoli, date un’occhiata alla classifica dei migliori e peggiori episodi del franchise horror usciti sino ad oggi.