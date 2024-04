Silent Hill 3 diventa "next-gen", grazie ai fan

Silent Hill è una serie che non ha bisogno di presentazioni, sebbene vi siano capitoli che meriterebbero una seconda occasione: uno di questi è proprio Silent Hill 3.

La saga Konami, che potete recuperare su Amazon in una collection contenente secondo e terzo capitolo, è infatti da poco tornata in auge.

Advertisement

Del resto, i fan sono ancora in attesa di Silent Hill 2 Remake, il quale potrebbe avere una data di uscita.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il canale YouTube "Da_Drood - Digital Art" ha condiviso un video che mostra il parco divertimenti Lakeside di Silent Hill 3 con l'Unreal Engine 5.

Questo video ci offre un'idea di come potrebbe essere un vero e proprio remake di questo classico capitoli della serie horror.

L'artista ha impiegato 4 settimane per completare il progetto. Come ha specificato, ha creato da zero tutte le risorse che vedete nel video poco sopra, usando come riferimento la vecchia mappa 3D del gioco. E il risultato finale è davvero grandioso.

L'artista ha creato tutti i modelli 3D in Blender e tutte le texture in Substance 3D Painter.

Purtroppo, in questo video non ci sono immagini di confronto tra la versione originale e il fan remake. È un peccato, perché avrebbe mostrato più facilmente i miglioramenti visivi.

Tuttavia, i fan sfegatati dell'originale Silent Hill 3 saranno in grado di notare immediatamente le differenze grafiche.

Per chi se lo stesse chiedendo, no, non c'è alcun link per il download di questo fan remake (il video è stato realizzato a scopo di portfolio).

Restando in tema, un altro remake di Silent Hill 4 con la potenza dell'Unreal Engine 5 è un regalo dei fan ai fan della saga horror di Konami: guardate che spettacolo.

Questo, ricordando nuovamente che il remake di Silent Hill 2 a cura di Bloober Team dovrebbe essere finalmente lanciato quest'anno, come suggerito anche in queste settimane.