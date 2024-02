Silent Hill 1 e non solo potrebbero tornare molto presto

Silent Hill 2 Remake di Bloober Team è tornato in occasione del recente State of Play, rivelando il gameplay del gioco Konami, sebbene a quanto pare la serie di Silent Hill potrebbe presto tornare in altri classici.

La saga Konami, che potete recuperare su Amazon in una collection contenente secondo e terzo capitolo, tornerà con il rifacimento del secondo capitolo, ma non solo:

Basti pensare altri remake dedicati alla serie horror potrebbero essere in lavorazione.

Difatti, come riportato anche da GamingBible, sembra che Konami stia prendendo in considerazione la possibilità di rilasciare i giochi di Silent Hill originali sulle console moderne.

Recentemente Konami ha pubblicato sul suo canale YouTube una serie di diari degli sviluppatori dopo il lancio di Silent Hill: The Short Message.

Nel quarto video, la level designer di Hexadrive, Rika Miyatani, ha rivelato di essersi proposta per lo sviluppo del remake di Silent Hill 2, che ora sappiamo essere stato affidato a Bloober Team.

Durante il lancio di Silent Hill 2, si erano tenute anche delle conversazioni con Konami in merito al «porting della serie».

Miyatani ha spiegato: «Tutti coloro, me compreso, che facevano parte di quella discussione erano grandi fan di Silent Hill, quindi, internamente, si è iniziato a parlare e abbiamo detto che i port sarebbero anche belli, ma quello che vorremmo davvero vedere è un Silent Hill rifatto per le console current-gen».

Durante la serie di diari degli sviluppatori non è stato menzionato quali giochi Hexadrive volesse portare insieme a un remake di Silent Hill 2, ma è lecito supporre che includa la trilogia originale e, auspicabilmente, almeno Silent Hill 4: The Room.

Resta da vedere se i port verranno effettivamente realizzati. Detto questo, dato che Konami ha pubblicato Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 - con la speranza di vedere altri volumi - non è escluso che anche Silent Hill riceva lo stesso trattamento.

Restando in tema, da ora possibile scaricare gratuitamente Silent Hill: The Short Message per PS5: leggi la nostra analisi.