Return to Silent Hill, il film: arrivano importanti novità

Return to Silent Hill, nuovo e attesissimo film dedicato al leggendario franchise di survival horror, sembra essere pronto all’inizio dei lavori.

La saga targata Konami, che potete recuperare su Amazon, si sta infatti preparando a un ritorno in grande stile, con nuovi videogiochi e un film live-action.

Del resto, se il remake di Silent Hill 2 sarà un successo (e non solo), la serie non si fermerà di certo, anche per quanto concerne progetti slegati all’universo videoludico in senso stretto.

Quindi, dopo la conferma che il nuovo film si farà, sembra proprio che le riprese del nuovo progetto per il cinema del regista Christophe Gans inizieranno presto.

Come riportato anche da Bloody-Disgusting, Ashland Hill Media Finance cofinanzierà i lavori su Return to Silent Hill e le riprese «dovrebbero iniziare presto».

I produttori Victor Hadida e Molly Hassell, come reso noto in anteprima da Deadline, si occuperanno del nuovo film, con la compagnia The Veterans impegnata a vendere il lungometraggio negli altri paesi del mondo.

Dalle poche informazioni rilasciate sino a questo momento, la nuova pellicola sarà incentrata sulla trama del secondo capitolo, vale a dire lo storico Silent Hill 2.

Ricordiamo che Gans ha già diretto il primo film di Silent Hill, uscito nel 2006, il quale fu seguito dal mediocre e dimenticabile Silent Hill: Revelation 3D, uscito invece nel 2013 e diretto da Michael J. Bassett.

Restando in tema, alcune settimane fa è emerso anche il misterioso Silent Hill The Short Message, presunto progetto dedicato al franchise di Konami.

Ma non è tutto: SH è tornato ad essere al centro di polemiche per quanto riguarda Microsoft, visto che è uno di quei videogiochi che non arriveranno mai su Xbox.

Per concludere, in attesa di scoprire il nuovo film e non solo, date anche un’occhiata alla classifica dei migliori e peggiori episodi del franchise horror usciti sino ad oggi.