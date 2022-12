Silent Hill the Short Message, leak svela artwork ufficiale e trama

Silent Hill the Short Message è il gioco del momento a quanto pare, perché dopo una recente fuga di notizie arriva un altro leak.

La saga horror di Konami è protagonista di un revival atteso da anni, che permetterà non solo di riscoprire uno dei capitoli più amati di sempre (che potete recuperare anche nella Silent Hill HD Collection, disponibile su Amazon), ma anche nuovi progetti inediti.

Tra i tanti c’è anche questo misterioso Short Message, rimasto nell’ombra finora e mai annunciato nelle recente ondata di reveal.

Mentre continuano ad arrivare conferme sibilline di ogni tipo, stavolta un leak svela addirittura uno degli artwork ufficiali e quella che dovrebbe essere la trama.

Silent Hill the Short Message arriva come indiscrezione tramite Resetera, amplificata dalla voce sempre influente di Dusk Golem.

Oltre al primo artwork ufficiale che potete vedere poco sopra, dallo stesso ente di classificazione taiwanese di cui si è parlato di recente arriva anche la prima indicazione ufficiale della trama.

Che, con una doppia traduzione passante per l’inglese, è qualcosa di questo tipo:

«Anita è arrivata in un appartamento abbandonato per incontrare la sua amica Maya, e in qualche modo si è svegliata per ritrovarsi intrappolata dentro. Deve sfuggire alle proprie paure e ai mostri in agguato nei corridoi, scoprire la verità dietro gli eventi in cui è intrappolata e cercare di scappare prima che il suo stesso trauma consumi la sua volontà di sopravvivere.»