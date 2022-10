Silent Hill, gli annunci non sono ancora finiti: «Svilupperemo nuovi giochi»

La Silent Hill Transmission ci ha permesso di scoprire non solo l’attesissimo remake di Silent Hill 2, ma anche di poter dare un primo sguardo a tanti nuovi progetti in sviluppo presso partner esterni.

Konami sembra finalmente intenzionata a riportare a tutti gli effetti in vita il suo storico franchise horror, ormai assente dalle scene videoludiche da troppo tempo (in attesa del remake, potete riscoprire il secondo capitolo nella Silent Hill HD Collection disponibile su Amazon).

Se tutti gli annunci e i trailer dell’evento non dovessero esservi bastati, Konami ha confermato in questi ultimi istanti una notizia molto interessante: quelli che sono stati svelati non sono gli unici giochi di Silent Hill attualmente in sviluppo.

In una breve nota affidata al PlayStation Blog ufficiale, il publisher ha voluto infatti far sapere di avere intenzione di ampliare ulteriormente le proprie partnership e che arriveranno altri giochi sul mercato.

Il producer Motoi Okamoto di Konami ha infatti confermato che il publisher non intende fermarsi e vuole espandere ulteriormente la serie, ascoltando finalmente i desideri dei propri fan e accogliendone di nuovi:

A confermare che le parole di Konami siano rivolte a nuovi giochi non ancora svelati è stato anche l’insider Dusk Golem, tra i primi ad anticipare nuovi capitoli in sviluppo e che sottolinea come l’intrigante Townfall, realizzato dagli autori di Observation, sia solo il primo di una nuova serie di giochi:

(2/2) Silent Hill games that will be part of this "Silent Hill Anthology" imitative yet to be announced. I hear they picked indie developers from all different parts of the world to give different cultural takes on Silent Hill.

I'm very interested in this whole thing, btw.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 20, 2022