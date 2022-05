Silent Hill aveva una finestra di lancio, ma sarebbe stato rinviato per un motivo

In questi giorni, sono emersi i primi dettagli e le presunte immagini di un nuovo progetto in lavorazione legato al franchise di Silent Hill.

La saga survival horror targata Konami (che potete recuperare in una HD Collection con consegna rapida su Amazon) starebbe per tornare, sebbene al momento manchino le conferme del caso.

I primi screen hanno messo in mostra un look davvero inquietante, sebbene le foto siano state rimosse dopo pochi istanti dopo per una richiesta DMCA per violazione del copyright.

Ora, dopo gli ultimi report su remake e presunti capitoli satellite, è ora il turno di altri dettagli sul ritorno di Silent Hill.

Come riportato anche da Gaming Bolt, AestheticGamer ha reso noto che gli screen – che provengono da una build del 2020 – erano relativi a un gioco a cui era stata già assegnata una finestra di lancio.

Il nuovo Silent Hill sarebbe infatti dovuto uscire nell’ottobre 2021, sebbene abbia poi dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria mondiale dovuta al COVID-19.

Il leaker afferma che, in base alle sue conoscenze, Silent Hill era ancora in fase di sviluppo attivo almeno fino a metà dello scorso anno ed è improbabile che sia stato cancellato. Inoltre, sebbene Dusk Golem non sia a conoscenza di una data di uscita specifica, è probabile che vedremo il gioco ‘a breve’.

(2/2) which means it's almost definitely still in dev & unlikely was canned in the last 6 months. While I don't specifically know when it's going to hit, & I know SH date rumors are cursed because of me, I do personally believe we'll see it sometime soon.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 14, 2022