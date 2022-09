Silent Hill 2 Remake sarà svelato a breve? Spuntano nuovi screenshot

Continuano ad arrivare presunte conferme riguardanti il remake di Silent Hill 2, che sarebbe in sviluppo presso Bloober Team: nelle scorse ore sono infatti arrivate novità molto interessanti.

Sulla rete sono infatti trapelati alcuni nuovi presunti screenshot dedicati al revival di uno dei capitoli horror più amati della saga di Konami (che potete riscoprire nella HD Collection, disponibile su Amazon), il che suggerirebbe un reveal imminente.

Proprio pochi giorni fa erano arrivate nuove conferme importanti su un possibile reveal imminente del remake, che tornano ad assumere molta più importanza alla luce di questa nuova indiscrezione.

Si tratta di immagini visibili attualmente in bassa qualità e riportate sul forum ResetEra, ma di cui DuskGolem, noto insider che per primo aveva anticipato le prime immagini sul nuovo progetto, avrebbe già confermato la veridicità.

DuskGolem ha infatti sottolineato che le immagini trapelate in rete sarebbero reali, ma appartenenti a una build ben lontana da quello che dovrebbe essere il prodotto completo.

Secondo l’insider, le immagini arrivate in rete ci avrebbero mostrato una demo interna del remake di Bloober, realizzata prima di ricevere il via libera per la partenza dei lavori e che, dunque, non rappresenterebbe davvero l’aspetto finale del remake di Silent Hill 2.

Supposedly more images of this remake: Credit @alej135 pic.twitter.com/mifC9ucJ4D — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022

Purtroppo le immagini disponibili sono in bassa risoluzione e non rende possibile osservare particolarmente nel dettaglio il nuovo presunto titolo, ma se le indiscrezioni fossero confermate vorrebbe dire che un reveal di Konami e Bloober Team potrebbe essere davvero in arrivo nei prossimi giorni.

Naturalmente non possiamo fare altro che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di annunci ufficiali o reazioni da parte degli sviluppatori: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità in merito.

Resta inoltre naturalmente da capire quando sarà annunciato questo attesissimo remake: una vetrina particolarmente allettante potrebbe essere il Tokyo Game Show 2022, dove sarà mostrato un gioco non annunciato di una serie importante.