Demon’s Souls è troppo difficile? Pochi giocatori vanno oltre il primo boss

Il remake di Demon’s Souls è stato uno dei giochi di lancio di PlayStation 5, ha trainato le vendite della console e già dall’annuncio i fan erano in visibilio.

Il titolo dell’epoca PlayStation 3 è stato il precursore di tutto il genere dei soulslike, dal quale poi è scaturita la trilogia di Dark Souls, insieme a tanti altri videogiochi simili.

Da sempre considerato il gioco più difficile di tutto il genere, Demon’s Souls su PS5 avrebbe potuto avere anche una modalità facile per riuscire ad attirare ancora più pubblico.

Anche se non per tutti è così, visto che c’è chi è riuscito a finirlo senza mai morire in un’impresa a dir poco titanica.

Quindi, quanto è esattamente difficile Demon’s Souls, e come l’hanno accolto i giocatori su PlayStation 5?

Come riporta The Gamer, il gioco ha venduto abbastanza bene considerando il genere particolare, ma soprattutto la scarsità di console su cui poterlo giocare.

Demon’s Souls ha totalizzato 1.4 milioni di copie vendute, ma il dato davvero interessante è che il 30% dei giocatori non sono riusciti ad andare oltre il primo boss.

Non si conta l’Avanguardia, che è il classico boss di From Software pensato per sconfiggere il giocatore senza pietà, ma Phalanx.

Questo significa che 420mila giocatori non sono riusciti a sconfiggere il primo boss del gioco, un dato abbastanza significativo registrato attraverso la rilevazione dei trofei.

E' lui o non è lui? Ma certo che è lui!

Ad aggiungersi al quadro generale che delinea Demon’s Souls come un videogioco che ha spiazzato molti, un altro dato è che solo il 33.7% dei giocatori sono riusciti a completare il gioco.

Tutto questo mentre c’è chi è riuscito a fare una speedrun da record su PlayStation 5: venti minuti per completare tutto il gioco.

Tra l’altro, da un po’ si parla di un film di Demon’s Souls in arrivo, chissà se anche quello sarà difficile… da vedere?

È notizia recentissima che gli autori dello splendido remake, Bluepoint Games, sono stati acquisiti da Sony ed entrati a far parte dei PlayStation Studios.