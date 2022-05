Siete in hype per Dead Space Remake? Lo rivedrete presto: ecco quando

L’annuncio di Dead Space Remake ha mandato tutti in fibrillazione, ma ci vorrà ancora tanto tempo prima di vedere l’amato survival horror in versione rivista e corretta.

Quella di Dead Space è una saga che, nonostante un epilogo non all'altezza, è stata tra le più amate delle ultime generazioni.

Dead Space Remake arriva dopo tanti anni dalla chiusura di Visceral Games, studio autore della saga, che aveva lasciato ammutoliti tutti i fan.

Un titolo che sarà molto fedele all’originale, una rassicurazione che arriva dopo le tante polemiche mosse dai giocatori più infuriati (ma amanti della saga).

Abbiamo già avuto modo di vedere Dead Space Remake in alcune occasioni, con dei live stream dedicati ad aspetti specifici del gioco.

Eventi dove il team di sviluppo è andato molto in profondità, a volte anche nei tecnicismi. Come nel caso della live dedicata al comparto sonoro del gioco.

Un altro di questi appuntamenti è stato fissato per i prossimi giorni, molto a breve, in cui rivedremo in azione l’attesissimo remake del survival horror.

Come riporta VGC, lo studio Motive terrà un nuovo live stream per Dead Space Remake il prossimo 12 maggio alle ore 20.

Who turned out the lights?

Join @MotiveStudio for our latest Developer Livestream focused on Art on May 12th at 10AM PT!

: https://t.co/F59XGw1uIL

: https://t.co/woBW8jSB8z

Note: This livestream may contain content not suitable for all audiences pic.twitter.com/5bySgPBDFC

— Dead Space (@deadspace) May 9, 2022