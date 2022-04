Dead Space Remake sarà più “fedele” all’originale, dopo le polemiche

EA e Motive Studio hanno dimostrato di tenere in forte considerazione i feedback dei fan per lo sviluppo di Dead Space Remake, decidendo di fare un importante ma significativo passo indietro su una feature del titolo.

Il comparto sonoro del remake di Dead Space (di cui potete acquistare il romanzo su Amazon) adesso sarà infatti molto più fedele al titolo originale, almeno per quanto riguarda i rumori emessi dalle armi.

L’ultimo livestream degli sviluppatori aveva infatti svelato novità importanti per gli amanti del realismo, concentrandosi fortemente sulle novità dal punto di vista sonoro: tuttavia, il cambiamento alle armi non passò inosservato e fu fonte di forti polemiche.

Il Plasma Cutter e il Plasma Rifle, due delle armi più iconiche utilizzate durante l’avventura, avevano infatti effetti sonori apparentemente molto diversi durante le sparatorie, provocando non poca frustrazione per i fan più puristi.

Gli sviluppatori hanno ascoltato con attenzione i feedback arrivati dalla community, annunciando così orgogliosamente di aver modificato gli effetti sonori delle armi, rendendoli così molto più fedeli al capitolo originale (via PlayStation LifeStyle).

La modifica è stata svelata in una speciale clip video condivisa sull’account Twitter ufficiale, nel quale viene mostrata la differenza tra la versione mostrata durante il livestream e quella che sarà effettivamente implementata su Dead Space Remake al lancio:

— Dead Space (@deadspace) April 13, 2022